Burda Akademi Dikiş Videoları artık Youtube’da.

Dikiş dikmeye meraklı mısınız? Ya da henüz bir düğme bile dikemiyorsunuz! Veya bu konuda yeteneğinizin olup olmadığını henüz keşfedemediniz! İşin kötüsü şehrinizdeki kurslara ayıracak ne zamanınız ne de henüz sevip sevmeyeceğinizi bilemediğiniz için ayıracak paranız var! Oysa belki aranızda gizli kalmış Dice Kayekler, Arzu Kaproller, Dilek Hanifler vardır, kim bilir!

Kendinizi sınamak ya da çok sevdiğiniz moda konusunda uzmanlaşmak için Burda Akademi, size özel dikiş dersleri sunuyor!



Kalıp çıkarmaktan detay uygulamalarına kadar bütün dikiş tekniklerini, pratik ipuçlarını adım adım görerek öğreneceğiniz Burda Akademi Dikiş Videoları artık Youtube’da.



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