Kitap okumayı ve yazmayı seven çocuklar için tasarlanan “Genç Cadılar İçin Yazarlık Atölyesi”nde 7-12 yaş arası genç yazar adayları “Cadılar Kitabı” temalı mini bir hikâye yazacaklar. Daha sonra yazdıkları hikâyeyi okuyup, kitaplarının kapaklarını tasarlayacaklar. Eğlenceli, renkli ve taptaze bilgilerin sunulacağı atölye çalışması sırasında genç atölyeseverlere lezzetli kurabiyeler ikram edilecek
Çocuk kitapları yazarı Nermin Ferhan Karamuti'nin eğitmenliğinde 30 Ekim Pazar günü 15:00-16:30 saatleri arasında gerçekleşecek atölye çalışması 7-12 yaş grubu çocuklar için uygun.
Ön kayıt ve bilgi için: atolye@cocukatolyesi.net