Çeyizlerin vazgeçilmezidir iğne oyaları... Havlu, tülbent, yastık, masa örtüsü hatta elbiselerinize işleyeceğiniz farklı iğne oyaları artık çok daha moda.

Anadolu'nun en kadim süslemelerinden birisidir iğne oyası... Tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte düğüm düğüm işlenerek ve çeşitlenerek günümüze kadar ulaştı. Sadece genç kızların çeyizini süsleyen bir ürün olarak değil, kişinin duygu ve düşüncelerini ifade etme aracı olarak da öne çıkan iğne oyaları özellikle metropollerin koşturmacası içinde stresten bunalan ve rahatlamaya ihtiyaç duyan kadınların da sığındığı bir liman oldu.



Kıyafetlerinizi iğne oyalarıyla kendinize özel kılın

Yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de evlerimizi süslemeye devam eden en şık iğne oyası modelleri, oda takımı, masa örtüsü, vitrin takımı, yatak örtüsü, havlu kenarı gibi geleneksel kullanım alanlarına dahil. Ancak bu kullanımların dışında çeşitli elbise ve aksesuarlarınıza uygulamanız da mümkün. Gözlük kılıfı, şal ve fularlarınızı el emeği, göz nuru iğne oyanızla kendinize özel kılabilirsiniz. Üstelik tişörtünüzü en yeni ve farklı iğne oyaları ile süsleyerek bu senenin modası yapmak da sizin elinizde! İster kendi modanızı yaratmak ister çeyiziniz veya eviniz için olsun iğne oyasına başlamadan önce ve yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var…



Bam teli: Aksesuara uygun model

Oda takımlarında, havlu kenarlarında, masa örtülerinde şıklığıyla göze çarpan iğne oyaları, kadınların en fazla model aradığı el işlerinden biri. Size özel olmasını isteyeceğiniz çeyiz için farklı iğne oyaları modelleri bulmak daha da zor. Yaygınlaşan iletişim araçları sayesinde tek tıkla yüzlerce model önünüze seriliyor ancak bu kez de binlerce model arasında kaybolup gidiyorsunuz.



Peki ne yapmalı?

Öncelikle kıyafet seçerken bile saatlerce karar veremeyen, eline alıp alıp geri bırakan sonra dönüp bir daha alanlar için ne yazık ki yapacak pek bir şey yok… Ancak az çok zevkine güvenen ve karar almakta sıkıntı çekmeyenler için birkaç ipucumuz var: İlk önce yapmanız gereken kullanacağınız aksesuara uygun hem basit hem farklı iğne oyası modelleri bulmak… Havlu kenarları için farklı iğne oyaları mevcut, yatak örtüsü için bambaşka. Önce aksesuarınıza en uygun modeli seçin. Seçtiğiniz modeli yapabileceğinizden emin olun. Yani internette her önünüze gelen modeli denemeye kalkmayın. Model açıklamaları olan iğne oyalarını veya videolu anlatımı olanları tercih edin… Tabii eğer seçeceğiniz model, elinizin altındaysa o zaman işiniz daha kolay demektir.



İğne oyası modeli çıkarırken nelere dikkat etmeli?

Diyelim arkadaşınızın evinde gördüğünüz bir havludaki iğne oyası dikkatinizi çekti ve modelini çıkarmak istiyorsunuz. O zaman modelin tekrarlanan bölümlerinden birinin tamamını almış olmaya dikkat etmelisiniz. Eksik aldığınız model işinize yaramayacaktır. Model çıkarırken dikkat etmeniz gereken diğer önemli nokta da işlem sırası. Siz modeli çıkarırken modeli daha önce yapmış birisinin yanınızda bulunması bu aşamada işinize kolaylaştıracaktır. Ayrıca modelleri özelleştirmek isteyebilirsiniz… Ya da farklı iğne oyası havlu kenarları yapmak istiyorsunuz... O zaman kafanızda çizdiğiniz ya da farklılaştırdığınız modeli esas aksesuar yerine önce başka bir ürüne işlemelisiniz. Model hoşunuza giderse istediğiniz aksesuara dikebilirsiniz.



İğne oyası motifleri

Birçok farklı tasarımdan oluşan iğne oyası motiflerinde en çok çiçek ve meyveli modeller öne çıkıyor. Yine de farklı aksesuarlar için değişik iğne oyaları elbette mevcut. Birbirinden farklı iğne oyaları kullanılan motifler şöyle:



- Bitkisel motifler: sümbül, menekşe, gül oya, hanımeli, karanfil, iğde çiçeği, yıldız, dut, çilek, papatya, küpe çiçeği, meşe yaprağı, dört yaprak…



- Nesnesel motifler: elmas küpe, süpürgeli, çan oya, kibrit çöpü, zilli maşa…



- Hayvansal motifler: horozibiği, balık ağzı, sivrisinekli…



İğne oyaları için iplik nasıl seçilir?

İğne oyası modelinizi belirledikten ve yapabileceğinize emin olduktan sonra seçeceğiniz iplik çok önemli… Modele uygun iplik ve ipliğin kalınlığına uygun iğne veya tığ seçmelisiniz. Yoksa yapacağınız iğne oyası hiç de modelde göründüğü gibi durmayabilir.



Odaklanmak şart

Modeliniz, ipliğiniz, tığınız veya iğneniz hazır… Başlamak için gereken tek bir şey kaldı: O da dikkat. Kusursuz iğne oyaları istiyorsanız tamamen yaptığınız işe odaklanmalısınız. Atlayacağınız tek bir ilmek size saatlere mal olabilir, yaptığınız iğne oyalarının bir kısmını söküp baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz.



Ütüleme ve kolalama

İğne oyalarının yüzeyinin düzgün ve göze hoş görünmesini sağlamak için ütü yapmak şart. Ütü iğne oyalarınıza güzel, estetik bir görünüm sağlamasının yanında ürünün dayanıklılığını artırır ve çabuk kirlenmesini önler. Oyalarınızı, ütü yaparken sararırsa oksijenli su ile ya da 1 litre su içerisine yarım kahve kaşığı boraks koyarak yıkayabilirsiniz. Kolaya gelince… Tüm modeller için elbette şart değil, ancak iğne oyalarınıza hafif bir sertlik vermek istiyorsanız kolalamayı tercih edebilirsiniz. Kolalanmış iğne oyaları daha parlak ve net görünecektir.



İğne oyası yaparken şunlara dikkat ediniz:

-İlmekleriniz net ve büyüklükleri eşit olmalı.

-İlmek düğümlerinizi sıkı yapılmalısınız.

-Seçtiğiniz iplik kaliteli ve pürüzsüz olmalı.

-İğne oyasını çevrilmeden aynı yönde yapılmaya özen göstermelisiniz.

-İpek ipliğin bükümü net olmalı.

-Sentetik iplikle yapılmış oyaları kesinlikle sıcak ütü ile ütülememelisiniz.

-Temiz ve dikkatli yapılmalısınız.

-Oyalar temiz bir şekilde kolalanmalı.

-Ütüleme yapılırken tersinden yapılmalı.