Fikir atölyesi

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Yaşama renk katan programlar...

Fikri olan, fikrini paylaşmak isteyen, fikrini üretmek için alan arayan herkese kucak açan Atölye5, bu kez yepyeni bir heyecanla karşınızda. Atölye5’te her ay, yaşamınıza renk

katabilmek adına günlük programlar hazırlanıyor. Programlar hafta içinde iş dünyasına henüz atılmamış miniklere, iş çıkış saatlerinde büyüklere, hafta sonlarında ise her iki gruba yönelik yapılıyor. Gelişim, geri dönüşüm, bilim, insan algısı, sanat ve tasarım atölyeleri küçüklere, kanaviçeden şarap tadımına, marangozluktan felsefeye güne renk katacak atölyeler ise büyüklere hitap ediyor. www.atolye5.com