Kitchen Creates, Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile beraber keyifli bir etkinliğe imza atıyor.

''Gurme Masallar' adı verilen etkinlik, mutfak sanatlarıyla anlatı sanatını, yemek kültürü ile şifahi geleneklerin önemli bir öğesi olan masal anlatısını buluşturuyor.



Bu etkinlikte, bir yandan masal anlatıcılarının zihninizde yarattığı esrarengiz maceraları izlerken ve masalların büyülü sözlerini dinlerken, bir yandan da gurme şeflerin sizler için hazırladığı lezzetleri tadıyorsunuz. Bu lezzetler, dinlediğiniz masaldan çıkıp gelmiş veya masalın şeflerimizde uyandırdığı duygu ile çeşnilenmiş tadlar olabilir. Bu yüzden kendinizi sürprizlere hazırlayın.

Bir seyyahın çıkınından fırlama küçük aperatifler ile başlayacak etkinlik, içinizi ısıtacak bir başlangıç, avından yeni dönmüş yorgun savaşçılar ile kadeh tokuşturacağınız bir ziyafet, Phoenix’in en sevdiği tatlı aromalı, kokusu ile büyüleyen baharatlar ile hazırlanan bir tatlı ile devam ediyor. Son olarak sizi hayal gücünüzde ormanlara taşıyor ve damaklarınızda tatlı bir mutlu son yaratıyor.



Kitchen Creates’in mutfağında gerçekleşecek bu etkinlik, daha önce denenmemiş olması sebebiyle heyecan verici. 26 Aralık Cumartesi günü saat 19:30’da gerçekleşecek bu deneyim için, katılımcı sayısının sınırlı olduğunu da söylemekte fayda var.