Çeyiz bohçası denilince aklımıza ilk olarak danteller ve havlu kenarı modelleri geliyor. Kenarları dantelli, oyalı, boncuklu ya da başka şekillerde süslenmiş havlular yalnızca gelinlerin kullandığı bir eşya değil; geleneksel evlerin de vazgeçilmezi.

Hazır havlu kullanmak istemiyor ve el emeği ürünlere ilgi duyuyorsanız kolay modeller yaparak işe başlayabilirsiniz. Hangi iple örmeniz gerekir, hangi model daha kolaydır, hazırladığınız havlu kenarını nasıl dikeceksiniz ve daha birçok ayrıntı yazının devamında bulabilirsiniz.



Yeni başlayanlar için havlu kenarı nasıl yapılır?

Havlu denilince, banyoda günlük kullanılacak havlulardan mutfak havlularına, gelin çeyizinden damat bohçasına geniş bir yelpazeden söz etmek mümkün. Özellikle çeyizlik havlular ile damat havluları için gösterişli havlu kenarı modelleri tercih ediliyor. Ancak havlu kenarı yapmaya yeni başlıyorsanız bu modeller sizin için oldukça zor olabilir. Dantel kullanılarak yapılan havlu kenarı modelleri sizin için zor olabileceğinden bu modellerden ilk etapta uzak durmanızda yarar var. Havlu kenarı denilince aklınıza yalnızca dantel gelmesin. Dantel havlular her dönemin vazgeçilmez modası olmakla birlikte dönem dönem değişen trendler de söz konusu. Havlu kenarı yapmaya yeni başlayanlar kolay dantel örneklerini kullanabilecekleri gibi, inciler, boncuklar ve pullarla da değişik tarzda süslemeler yapabilir ve havlularını daha gösterişli hale getirebilir. Tığ işi dantel yapmak istemeyen ya da yapmakta zorlananlar için hem şık hem de kolay yapılacak modeller arasında firkete ile yapılanlar da yer alıyor.



Havlu kenarı havluya nasıl dikilir?

Havlu kenarı modelleri iğne oyası motiflerinde iyi bir görünüm elde etmeniz için dikim ipliğinin yapısının kullanılan havlu kenarının modeline uyumlu olması gerekir. İğne oyası yapacağınız ipliğin pamuklu olması halinde alacağınız sonuçlar daha başarılı olacaktır. Havlu kenarının dikişi yapılırken iğne ve dikişler havlunun arka yüzünde kalacak biçimde işleme başlanmalı. Bu aşamada iğnenin havlu kenarına zarar vermemesi için hassas olmaya özen göstermelisiniz.



Havlu kenarı hangi iple örülür?

Havlu kenarlarını örmek için kullanılacak tek bir ipten söz etmek mümkün değil. Zira yeni çıkan havlu kenarı modelleri farklı ipler gerektirebiliyor. Dantel ipi, bobin ipi, iğne oyası için kullanılan özel ipler gibi pek çok seçeneği modelinize uygun olarak kullanabilirsiniz.







Basit havlu kenarı modelleri nelerdir?

Havlunun kenarında ağır süslemeler olmasından hoşlanmıyorsanız ya da bu süslemeleri yapacak beceriye sahip değilseniz, havlunun kenarları için basit ve minik danteller kullanarak üzerine değişik motiflerden süs ilave edebilir ve bu sayede hem eğlenceli hem de kolay havlu kenarı modelleri ortaya koyabilirsiniz. Havlu kenarı modelleri iğne oyası kullanılarak yapıldığında çok kolay olmuyor. Ancak iğne oyasında basit motifler seçebilir ve renkli ipler kullanarak beyaz bir havluya dikebilirsiniz. Bu sayede modelin basitliği değil renklerin çekiciliği ön plana çıkabilir. Havlu kenarı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, havlu kenarı modelleri ile havlunun uyum içerisinde olmasıdır. Bu uyumu hem havlunun kendisinde bulunan işlemelerin deseni hem de renkler açısından aramanız, havluyu daha şık gösterecektir. Sık kullanılan modeller günlük kullanım için uygun olsa da yeni stil havlular ile uyumlu havlu kenarı modelleri tercih edildiğinde geleneksel bir eşyayı modern bir şekilde yeniden tasarlamış olacaksınız. Havlu kenarı yapılırken en çok tığ işi dantel ve iğne oyası kullanılıyor. Bununla birlikte mekik ya da firketeyi kullanarak farklı modeller de ortaya koyabilirsiniz. Farklı araçlarla yapılan değişik modellere ilişkin açıklamalı videolar ve fotoğraflı yazılardan yararlanarak kolaylıkla istediğiniz modeli çıkarabilirsiniz. Renkli ipleri dantelli havlu kenarlarında da değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız minik motifler, günlük kullanacağınız havluları hem kullanışlı hem şık hale getirecektir.



Hazır havlu kenarı nereden alınır?

Havlu kenarınızı el becerinize göre dantelden ya da değişik süslemeler yapabilir ya da hazır alabilirsiniz. Elişi ürünler satan mağazalarda hazır havlu kenarı modelleri bulabilirsiniz. Ayrıca ev hanımlarının bir araya gelerek oluşturduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu tarz ürün satışları bulunuyor. Boncuk havlu kenarı ya da çiçekli havlu kenarı gibi çok fazla seçeneğe erişebileceğiniz bir başka yer ise kermesler. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile düzenlenen kermesler, farklı modelleri uygun fiyata almanın ve aynı zamanda toplumun destek görmesi gereken kesimlerine el uzatmanın keyfini yaşamanıza olanak veriyor.