Gelinlerin olmazsa olmazı çeyiz sandığı içindeki örtüler, havlular; havluların olmazsa olmazı ise el emeği göz nuru çeşit çeşit havlu kenarı örnekleri… Çeyizlerinizdeki havlu kenarlarını bizzat kendiniz yapmak istiyorsanız, püf noktalarını sizin için hazırladık.

Farklı farklı yöntemlerle işleyebileceğiniz havlu kenarı örnekleri sayesinde ister kendinize ister sevdiklerinize anısı olan bir hediye vermek istiyorsanız en güzel havlu kenarı örnekleri için tam da olmanız gereken yerdesiniz! Havlu kenarı işleme yöntemleri, pratik modeller ve çeyizlik havlu kenarı örnekleri için ihtiyacınız olan tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.



Havlu kenarı nasıl işlenir?

Model olarak aradığınızda sayısız örnekle karşılaşabilirsiniz. Ancak işleme yöntemine geldiğimizde havlu kenarı örnekleri için en çok kullanılan yöntem tığ ile işleme tekniğidir. Tığ oyası ile yapılan işlemelerde genel olarak ilk adım zincir çekmedir. Motife uygun sayıda zincir çekme işleminin ardından örneğe göre zincirden ayaklar çıkartılarak desen ilerlemeye başlar. Bu noktada önemli olan elinizdeki havlu kenarı modelleri içinden istediğiniz bir tanesini seçip tamamen bu örnekte anlatılan sayılara ve yöntemlere bağlı kalmanızdır. Bu şekilde farklı iplik renkleri ile çok çeşitli desenleri kolaylıkla elde edebilirsiniz. Genel olarak havlular küçük boyutlu nesneler olduğu için havlu kenarı iğne oyası yapmak çok fazla vaktinizi almaz. Bir veya iki günde kolaylıkla bitirebileceğiniz havlu kenarı örnekleri sayesinde hızlı bir şekilde bir sürü havlu kenarı işleyebilirsiniz. Ayrıca bazı örnekler diğerlerine göre daha zor olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle pratik havlu kenarı örnekleri diye aratmanız daha kolay yapılabilir örneklere ulaşmanızı sağlayabilir.



En pratik havlu kenarı örnekleri

Havlu kenarlarını işlemek için mutlaka tığ oyası yapmanız gerekmez. Daha pratik bir şekilde havlu kenarları süslemek için hazır dantel ve güpürlerden faydalanabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey istediğiniz renk ve desende bir güpür edinip dantele uygun renkte bir iplik ile dikiş makinesinin başına geçmeniz! Ardından makine yardımıyla sadece düz dikiş yaparak danteli havlunuzun ucuna ekleyebilir böylece uzun uğraşlar gerektiren havlu kenarı örnekleri yerine daha kolay bir model ile havlularınızı süsleyebilirsiniz. Bunun haricinde yine hazır olarak satılan nakış desenler, rengarenk boncuklar ve bunlar gibi hazır satılan bir çok aksesuarı havlu uçlarınıza dikerek de kendinize özgü havlu kenarı örnekleri oluşturabilirsiniz.







En güzel havlu kenarı örnekleri

Havlu kenarı örnekleri çeşitli renk ve desenlerde işlenebilir. Özellikle son dönemde internet sayesinde çiçek desenli, hayvan desenli, meyve desenli ve hatta manzara desenli bile havlu kenarı örnekleri görebiliyoruz. En güzel havlu kenarı örnekleri elde etmek için dikkat etmemiz gereken iki temel püf nokta var. Bunlardan ilki örneğin kesinlikle değiştirilmeden uygulanması gerektiği! Eğer kafamıza göre ekleme çıkarmalar yaparsak desende kayma ve bozulmaların olması kaçınılmaz... Diğer püf nokta ise renk seçimleri! Özellikle desenli işlemelerde yanlış renk seçimleri yapıldığında zor ve zahmetli örneklerden bile maalesef göze hiç hitap etmeyen sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla genellikle birbiri ile uyumlu renk tonlarını tercih etmekte fayda var. Tabii ki bu konu sizin yaratıcılığınıza bağlı! Renklerin uyumlu olması gerektiği her yerde aynı renklerin kullanılması gerektiğini göstermez. Farklı fikirleriniz varsa kendinize özgü tasarımlar ortaya çıkarmayı da deneyebilirsiniz.



Çeyizlik havlu kenarı örnekleri

Havlular gelin ve damat bohçalarının vazgeçilmezleri arasındadır. Genellikle el emeğinin çok olduğu tığ oyalı havlular bu bohçalara ve çeyize özel olarak hazırlanır. Günlük kullanıma uygun pratik havlu kenarı örnekleri yerine bu havlularda biraz daha ağır desenler tercih edilir. Çoğunlukla floral ve dairesel desenlerin işlendiği çeyizlik havlularda pastel renkli iplik kullanımı yaygındır. Çok canlı renkler yerine bu tip açık mavi, açık pembe ve yeşil tonlarında yapılan işlemeler havlularınızın daha kibar gözükmesini sağlar. İşlediğiniz desen ne kadar zahmetli ve ağır olursa olsun doğru renk seçimi ile havlularınıza sadelik katabilirsiniz. Bu tip işlemelere tuhafiyelerde kolaylıkla bulabileceğiniz inciler dikerek havlularınıza daha özel bir görünüm de katabilirsiniz.



Çeyizlik havlular nasıl yıkanır?

Çeyizlik havlular ilk olarak çeyiz yerleştirmeye gitmeden önce mutlaka yıkanmalı ve öyle yerleştirilmelidir. Çünkü önceden yapılan özellikle dantelli çeyizler zaman içinde sararmış olabilirler. Bu aşamada yıkarken eğer makinede yıkama yapılacaksa en hassas programda yıkanmalı ve sonrasında kırışıklıklarının kolay açılabilmesi için havlular, dantelli kısımların üzerine tülbent koyarak ütülenmelidir. Daha sonra kullanıldıkça kirlenen çeyizlik havluları yine makinenin hassas/ipekli kumaşlar ayarında düşük derecede yıkayabilirsiniz. Çok yüksek derecede ve güçlü programlarda yıkarsanız el emeği göz nuru havlularınız beklenmedik zararlar görebilir.