Dikiş makinesinin mucidi, Singer, 165. yılını kutluyor. Gençleşme yoluna giden marka, daha birçok teknolojik gelişme ile geleceğin dikiş makinelerini tasarlayarak alanında çığır açmayı hedefliyor.





Isaac Merritt Singer, eşinin bitmek tükenmek bilmeyen dikiş uğraşlarını görünce o yorulmasın diye 1850’de buluşlar dünyasına müthiş bir icat ekledi. Bu sayede sadece eşinin değil, tüm dünya kadınlarının işlerini hafifletti. O günden bugüne çok şey değişti. Dikiş makineleri geliştirilen son teknoloji ile dikiş diken bilgisayarlara dönüştü. Tüm bu yeniliklere imza atan Singer 165. yılını kutluyor.Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak markanın dünyadaki 165. yılını kutlayacak olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederken, özellikle genç kullanıcılara yönelik ürünlerle markayı gençleştireceklerini söylüyor. Türkiye pazarına bu yıl kablosuz internet ile çalışan bilgisayarlı bir dikiş makinesi sunacaklarını vurgulayan Sinem Kınran Parlak “Makinemiz kablosuz ağ bağlantısı ile internete bağlanabilecek. Bu uygulamalarla normalde çizilmesi, çizdirilmesi ya da satın alınması gereken desenler ücretsiz olarak indirilebilecek.” diyor. 165. yılda özellikle hobi pazarına ağırlık vereceklerinin altını çizen Parlak “İnsanlar önceden ihtiyaç duydukları için dikiş dikiyordu, günümüzde ise iş stresinden kurtulmak, rahatlamak için bu alana yöneliyorlar. İpliği iğneye geçirmek, dikişe başlamak ve hatta dikişi sonlandırıp hazır hale getirmek artık tek tuş ile mümkün. Makinanın hobi amaçlı kullanımı; İngiltere, Almanya, Amerika gibi ülkelerde yükselen bir trend. Türkiye’nin bu noktada daha da gelişeceğini düşünüyorum.” diyor.