Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra tam kapsamlı olan mutfak robotu hamur yoğurma, sebze doğrama, narenciye sıkma gibi pek çok işe yarıyor. Aniden gelen misafirler artık sizi korkutmasın. Yemekleri hızlıca hazırlamanız için mutfak robotu yeterli.

Yemekle aranız iyiyse mutfağınız sizin için evin kalbi olur. Nasıl ki kalbinizin durmaksızın çalışması için hızlı bir dolaşıma ihtiyacı varsa, mutfakta hızlı olmak için de mutfak robotu şart. Dakikalarca süren sebze doğrama, rendeleme, hamur yoğurma gibi işlemleri çok kısa sürede hazırlama imkanı veren mutfak robotu kadınlar için büyük kolaylık sağlıyor. Gelin kadınların kahramanı olan mutfak robotu hakkında biraz daha bilgi edinelim.

Neden Mutfak Robotu?

Çocuklarınız için pasta mı yapacaksınız? Yoksa evde kendi ekmeğinizi yapmak için hamur mu yoğuracaksınız? Ya da yemeklerinizi hazırlarken vakitten tasarruf etmek mi istiyorsunuz? Belki de bunların hepsi de ilgi alanınıza giriyor. O halde tam fonksiyonlu bir mutfak robotu sizin için olmazsa olmaz. Tabi sadece çırpıcı veya rondo ile yetinecek kadar mutfakta az vakit geçiriyorsanız o başka. İkisi de pratik mutfak robotu sınıfına girse de hızları ve güçleri kıyaslanamaz. Bu yüzden pek çok kadın tam donanımlı bir mutfak robotuna geçmek istese de fiyatından dolayı kararsız kalıyor. Oysa mutfak robotu sayesinde tasarruf edilen vakit paha biçilemez. Tabi mutfaklarda biraz yer kaplamasını da göze almak gerekir.





Mutfak Robotunun Farkı Ne?

Günlük kullanım için ideal gibi görünen rondo ve blenderın pratik, portatif ve mutfakta az yer kaplayarak işleri kolaylaştırdığı kesin. Bu yüzden çoğu evde bulunuyorlar. Mutfak robotunun nimetlerinden henüz yararlanmayan kadınlar bu ikisiyle güzel güzel yemekler, pastalar hazırlıyor ama diyelim ki aniden yemeğe misafir geleceğini öğrendiniz. Eliniz ayağınıza dolaşmışken hangi yemeği yapacağını şaşırdınız ve sadece iki saatiniz var. Beş kişilik hazırlayacağınız sofranıza çeşit çeşit yemek hazırlarken güzel de bir Ezme Salata yapmak istiyorsunuz. Bütün o domatesleri, biberleri, sarımsakları, minik minik doğrarken 40 dakikadan fazla zaman harcayabilirsiniz. O sırada çoktan gelen misafirleriniz karınları zil çalsa da yemeğin hazırlanmasını beklemek zorunda kalabilir. Oysa mutfak robotu sayesinde hem yemekleriniz için gerekenleri hızlıca hazırlayabilir hem de arkasından ezme salatanızı beş dakika içinde hazırlayabilirsiniz. İşte bu fark kadınlar için mutfaklardaki en büyük lüks olabilir. Özellikle de kalabalık bir aileniz varsa büyük hacimli bir mutfak robotu hayat kurtarıcı olabilir.





Kullanırken Nelere Dikkat Ermeli?

Mutfak robotunun pek çok parçası olduğu için doğru uzun ömürlü kullanabilmek için kullanım kılavuzunu incelemek önemli. Her işlem için hız seçenekleri değiştiğinden istediğiniz sonucu almak için doğru seçeneği seçtiğinizden emin olmalısınız.







Mutfak robotu ile işiniz bittiğinde fişini prizden çekmeyi unutmayın. Ayrıca malzemeleri kabın içine kararında koymaya dikkat edin. Ağzına kadar dolu olması motoru zorlayabilir. Çalışma süresince 20 saniyede bir durdurup tekrar çalıştırmanızda da fayda var. Dikkat etmeniz bir diğer husus da kesici bıçaklarını çocuklarınızın ulaşamayacağı bir yerde saklamaya özen göstermek. Kapsamlı bir mutfak robotu almak istiyor ama karar veremiyorsanız sizin için seçtiğimiz modele bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

