Milyonlarca insan için bir tutku haline gelen ve güne başlamanın en keyifli yolu olarak bilinen kahve, en çok tüketilen içeceklerin başında. Kahvesiz bir günü hayal etmek bile pek çok kişi için neredeyse imkansız. Birbirinden lezzetli ve orijinal kahve alternatifleri var. İşte onlardan birkaçının tarifi...

Milyonlarca insan için bir tutku haline gelen ve güne başlamanın en keyifli yolu olarak bilinen kahve, en çok tüketilen içeceklerin başında. Kahvesiz bir günü hayal etmek bile pek çok kişi için neredeyse imkânsız. Ancak kahve kültürünü Türk kahvesi veya filtre kahveyle sınırlamamak gerek. Birbirinden lezzetli ve orijinal kahve alternatifleri var. İşte onlardan birkaçının tarifi...





Portakallı Americano

Malzemeleri: 1 bardak filtre kahve, 2 portakal, tarçın, buz

Hazırlanışı: Filtre kahveyi demledikten sonra soğuması için bekletin. Ardından sıktığınız portakallara biraz tarçın ekleyin ve karışımı 10 dakika boyunca kaynatın. Soğuyan portakal suyu ve tarçını filtre kahveniz ile birleştirip buzlarını da ilave ettikten sonra servis edebilirsiniz.





Portakal ve kahvenin mükemmel uyumu: portakallı Americano!





Naneli Kahve

Malzemeleri: 1 bardak soğuk kahve, 5 dal nale, buz

Hazırlanışı: Özellikle sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak olan naneli kahveyi hazırlamak tahmin ettiğinizden çok daha kolay. Soğuk kahve, buz ve 5 dal naneyi smoothie kıvamına gelene kadar blenderdan geçirmeniz yeterli.





Naneli kahve yaz aylarına ferahlık katıyor.





Kurşun Geçirmez Kahve

Malzemeleri: 1 su bardağı taze demlenmiş filtre kahve, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, zencefil, tarçın

Hazırlanışı: Fincana aldığınız kahveye zencefil ve tarçını ilave edin. Hindistan cevizi yağı ve tereyağını da ilave ettikten sonra karıştırın. Kahveyi tatlandırmak isterseniz bal ile birlikte servis edebilirsiniz. Kurşun geçirmez kahve ile tüm gün enerjik hissederken enfeksiyon ve soğuk algınlığı gibi problemlerden de kendinizi uzak tutabilirsiniz.





Kurşun geçirmez kahve dinç ve enerjik hissetmenize yardım ediyor.





Tarçınlı Latte

Malzemeleri: Yarım bardak espresso, tarçın, 2 bardak süt, 1 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı: Şeker, süt ve tarçını büyük bir bardakta iyice karıştırın. Ardından sıcak espressoyu içine ekleyerek ısıttıktan sonra kahvenizi afiyetle içebilirsiniz.





Tarçınlı lattenin iştah kabartan kokusu tüm evinizi saracak.





Chai Tea Latte

Malzemeleri: 4 su bardağı su, 4 karanfil, 8 kakule, 4 yıldız anason, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 çubuk tarçın, yarım tatlı kaşığı muskat, yarım tatlı kaşığı zencefil, 2 su bardağı süt, 4 poşet siyah çay, yarım su bardağı şeker.



Hazırlanışı: Tencerede kaynattığınız suya baharatları ve çayı ekleyerek 10 dakika kadar demleyin. Ardından poşet çayları çıkarıp birkaç dakika daha demlenmesi için bekleyin. Bir tencerede erittiğiniz süt ve şekeri demlenmesi bittikten sonra suyunu süzdüğünüz karışımla bir araya getirin. Kokusu, kıvamı ve tadıyla kahve tutkunlarının asla hayır diyemediği, soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak chai tea latteniz artık hazır!





Kokusu ve tadıyla kahveseverlerden tam puan alan chai tea latte tarifi ile kahve saatlerinizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.





Bonus: Türk Kahvesi Yapmanın Püf Noktaları

Türk kahvesi gibi geleneksel bir lezzetten vazgeçemeyen kahve tutkunları için öneriler;

Hazır su kullanın

Uzun süre karıştırın

Ağır ateşte pişirin

Taze çekilmiş kahve tercih edin

Daha iyi köpürmesi için soğuk su kullanın

Kahvenizi serin ve kuru bir alanda saklayın







Türk kahvesi yaparken soğuk su kullanılmalı.

