Bir kafeye oturduğumuzda artık menüde iki çeşit kahve görmüyoruz. Birbirinden farklı birçok kahve türü bu menüde mevcut. Peki bu kahvelerin ne olduğunu, nasıl yapıldığını tam olarak biliyor muyuz? Kahve çeşitleri ve kahvelerin yapımında kullanılan kahve çekirdeği neler, gelin beraber bakalım.

Kahve, insan hayatında yaklaşık altı yüz yıldır varlığını sürdürmekte. Rivayete göre keçilerin bir ağacın dallarını yedikten sonra daha canlı olduklarını gören bir dervişin bu ağacın meyvesini kaynatıp içmesi ile defa kahve bir insan tarafından içilmiş. O günden bugüne birçok kahve çekirdeği türü, birbirinden farklı hazırlama yöntemi ile hayatımıza yerleşmiş durumda. Özellikle üçüncü nesil kahvecilerin ortaya çıkışı ile popülerlik kazanan kahve çeşitleri, bu yazıda sizin için derlendi.





Çeşitlenmenin İlk Durağı; Kahve Çekirdeği

Kahve çekirdeği farklılıkları, farklı kahve çeşitleri olmasının başlıca sebebi. Dünyada en çok tüketilen kahve çekirdeği türleri; arabica ve robustadır. Robusto genellikle tek başına bulunabilen bir kahve değildir; blended yani karışım kahvelerinde bulunur. Bunun sebebi çok sert ve yüksek kafeinli bir kahve olmasıdır. Arabica kahve çok daha yumuşak içimli, meyvemsi tatlı ve yüksek asitli bir kahvedir. Bu açıdan içimi robustaya göre daha rahattır ve robustadan daha kaliteli bir kahve olarak kabul edilir. Ancak espresso için özel üretilen birkaç çeşit robusta kahve çekirdeği de mevcuttur ve bu çekirdekler kaliteli olarak kabul edilir.





Dünyada en çok tüketilen kahve çekirdeği türleri; arabica ve robustadır.





Hazırlama Yöntemine Göre Kahve Çeşitleri

Kahve dünyanın her yerinde tüketilen bir içecek olarak, farklı damak zevklerine, kültüre, geleneğe bağlı olarak birbirinden farklı hazırlama teknikleri ile çeşitlenmiştir. Bu kahve çeşitleri içinden bazıları dünyanın birçok yerine yayılmıştır. Bizde de özellikle üçüncü nesil kahvecilerin açılması ile yaygınlaşan bu kahve çeşitlerine gelin beraber bakalım.





Türk Kahvesi

Kahve çekirdeği uzun uzun kavrulur ardından toz haline gelecek kadar ince olarak çekilir. İşte türk kahvesi pişirmek için uygun olan kahve bu şekilde elde edilir. Pişirilerek hazırlanan bir kahve türüdür ve geleneksel olarak küçük türk kahvesi fincanında servis edilir. Süt ile pişirilerek sütlü kahve de yapmak mümkündür.





Espresso

Espresso geleneksel İtalyan kahvesidir. O da ince çekilmiş kahveden elde edilir. Isı ile sağlanan basınç kahvenin yapılması için gereklidir. Bu basıncı oluşturmak için, espresso yapımında mocha potlar ya da espresso makineleri kullanılır. Yoğun bir tada sahiptir ve kafein oranı çok yüksektir. Americano, cappucino, latte gibi kahve çeşitleri espresso ile yapılır.





Espresso, yoğun bir tada sahiptir ve kafein oranı çok yüksektir.





Americano

Americano, espressoya sıcak su eklenmesi ile elde edilir. İkinci dünya savaşı zamanında İtalya’da bulunan Amerikan askerlerinin, espressoyu sert bularak tüketememesi sonucu İtalyanlar’ın espressoya sıcak su eklemesi ile ortaya çıkmıştır. Amerikan askerleri için yapıldığından, İtalyanlar ona Americano ismini vermişlerdir.





Cappucino

İtalya’da ortaya çıkmış kahve çeşitleri arasındadır. Sütlü ve bol köpüklü bir kahve çeşididir. Bir shot espressoya köpürtülmüş sıcak süt ekleyerek hazırlanır. Sütü köpürtmek için en kolay yöntem makinadır ancak sıcak sütü çırparak da süt köpüğü elde etmek mümkündür.





Latte

Yumuşak kahve çeşitleri sevenlerin ilk tercihi olan latte, farklı şuruplar ile tatlandırılabildiğinden değişiklik arayanlar için de iyi bir seçenektir. Karamelli, fındıklı, vanilyalı ya da sade olarak tüketilebilir. İçerisinde bol süt, üstünde ise süt köpüğü mevcuttur.





Latte, yumuşak içimli kahve sevenlerin ilk tercihidir.





Mocha

Mocha temelde çikolata eklenmiş latte olarak tanımlanabilir. Espresso, süt ve çikolata ile yapılır. Çikolata yerine kakao ya da çikolata şurubu da kullanılır. En üstte süt köpüğü vardır. Tarçın ya da kakao ile süslenerek servis edilir.





Filtre Kahve

Filtre kahve demlenerek elde edilen kahve çeşitleri arasındadır. Demlenmesinde kağıt veya metal filtre kullanılır. Filtre kahvede kullanılan kahve çekirdeği aroması tatta değişikliğe neden olur. En yaygın tüketilen kahve çeşididir.

