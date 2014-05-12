Karanlık İşler Atölyesi çalışmaya başlıyor!

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Karanlık İşler Atölyesi, İstanbul'un 1000 yıllık semti Balat'ta kapılarını açıyor

Türkiye'de süren öncü-özgür sanat tartışmalarına katkı sağlamayı hedefine koyan sanatın düşünüldüğü, öğreniminin yapıldığı ve sanatsal üretimin gerçekleştirildiği bir ortamı katılımcılarına sunan Karanlık İşler Atölyesi, İstanbul'un 1000 yıllık semti Balat'ta kapılarını açıyor.

Kendisini bir sanat inisiyatifi olarak temellendirilen Karanlık İşler Atölyesi, Balat'ta kurduğu Atölye Evi ile sanatsal çalışmalara ev sahipliği yaparken aynı zamanda öğrenim ve üretim ihtiyacını karşılayacak bir mekanı hayata geçirdi. Atölye bünyesinde düzenlenecek olan haftalık çalışmalar, geniş katılımlı panel ve etkinlikler sanat-kültür alanında kişisel ve kolektif üretim amacını taşıyanların bir araya geldiği alternatif bir alan olacak. Sanatsal inisiyatif anlayışını öğrenim ve üretimle birleştirecek biçimde oluşturulan Atölye Evi, katılıma ve etkileşime açık sanat etkinliklerini İstanbul'un tarihi dokusunun ve kültürel birikiminin odağında yer alan Balat'ta katılımcılarıyla buluşturuyor. Mayıs- Temmuz döneminde 7 ayrı atölye ile 'iş başı' diyecek olan Atölye; Fırat Yaşa-Onur Uysal yürütücülüğünde Çizgi Roman/Storyboard, Fatih Özdemir ile Grafik Tasarım, Vincenzo Savastano yürütücülüğünde Moda Tasarım, Yusuf Çalık yürütücülüğünde sinema Okuryazarlığı, Nitsa Viktorya Gormezano ile Sanat Tarihi, Evren Barış Yavuz yürütücülüğünde Senaryo Yazarlığı, Aytaç Ars ile Edebiyat Atölyesi katılımcılarıyla buluşacak. 09 Mayıs'a 2014 tarihine değin katılımcı kabul edecek olan Karanlık İşler Atölyesi çalışmaları, 12 Mayıs 2014'te başlayacak ve 10 hafta sürecek. Atölye çalışmalarının yanı sıra workshoplara, film gösterimlerine, dinleti ve söyleşilere ev sahipliği yapacak olan Karanlık İşler Atölyesi, Hızır Çavuş Mescidi Sokak 40/A, 34200 Balat adresinde katılımcılarıyla buluşacak.