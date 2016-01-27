Cemile Sultan Korusu Çiçek Atölyesi Ocak ayında da devam ediyor.

Cemile Sultan Korusu yeni yılda da farklı etkinliklerini sürdürüyor. Çiçek düzenlemesinde son yılların yükselen trendlerinden olan sukkulentler, doğa meraklıları ile buluşturuyor. Cemile Sultan Korusu, ilkini Aralık ayında düzenlediği “Teraryum Atölyesi” etkinliğini, büyük ilgi görmesi nedeniyle Ocak ayında da sürdürecek.

23 ve 27 Ocak 2016 tarihlerinde Cemile Sultan Korusu Kır Tepe, Kış Bahçesinde düzenlenecek olan atölye, Terrarium Heaven’ın kurucusu Berna Eren’in eğitmenliğinde gerçekleşecek. İki aşamalı sürecek atölyede katılımcılar ilk saat cam kavanozların içinde Teraryum yapımını öğrenecek. İkincisinde ise şık cam fanuslar içinde mini sukkulent bahçeleri tasarlayacaklar. Ayrıca eğitim sonunda tasarladıkları bu şık ve değerli ithal çiçekleri evlerine götürebilecekler.

Yer: Cemile Sultan Korusu / Kır Tepe / Kış Bahçesi Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuşu Sok.No:6 Üsküdar, İstanbul

Rezervasyon: sevgiege@cemilesultan.com

Atölye Ücreti: 500 TL



