Japonca katlanmış kağıt anlamına gelen ve geleneksel kağıt katlama sanatı olan origami, temel olarak makas ve yapıştırıcı kullanmadan kağıdı sadece katlamak sureti ile şekiller oluşturmaktır.

Origaminin geçmişi incelendiğinde her ne kadar kesin bir bilgiye rastlanılmasa da Çinlilerin kağıdı icat ettikten sonra bu sanatı buldukları ileri sürülmektedir. Japonya’ya Budist rahipler ile birlikte geldiği düşünülen origami bu bölgede gelişerek ismini de Japoncadan almış. Kağıdın Çinliler tarafından M.Ö. 250 yılında bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Origami bu yıllarda sadece zenginlerin uğraştığı bir hobi iken kağıdın yaygınlaşması ile birlikte pek çok insana hitap eder hale gelmiştir. 17. Yüzyılda artık iyiden iyiye bir eğlence halini alırken origami ile ilgili ilk kitapta bu dönemde basılmıştır. Japonya’da çocukların matematiksel zekasını geliştirmek adına 1900’lü yıllarda ders olarak öğretilmeye başlanılan origami kişilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında da oldukça büyük bir etkiye sahip. 2. Dünya savaşından sonra ise origami bambaşka bir hale bürünerek sadece çocuklar için değil yetişkinler için de ciddi bir faaliyet alanı olmuştur.



Origami türleri

Origami zamanla çok daha fazla hızla gelişerek farklı türlere ayrılmıştır.



Klasik origami

Tek bir parça kağıdın katlanması ile yapılan klasik origamide, genellikle kuş, at gibi hayvanlar yapılır.







Modüler origami

Parçalı origami olarak da adlandırılan bu origami türünde birbirine benzeyen parçalar birleştirilir. Klasik origamide bulunan somut hayvan ve eşya figürlerinden ziyade üç boyutlu geometrik nesneleri yapmak adına kullanılmaktadır. Kullanılmak isteyen parçaların sayılarında bir sınır söz konusu değildir.



Islak katlama

Doğal görünen ve gerçeğini yansıtan hayvan figürlerinin yapımında kullanılan ıslak katlama, kağıdın kuruyken çok daha zor şekil aldığı düşünülerek kâğıdın ıslatılması ile gerçekleşmektedir. Bu tekniği Akira Yoshizawa bulmuştur.



Mimari origami

Süs eşyası niteliği taşıyan bu origami türünde, tasarlamış olduğunuz mimari eseri yapabilmek için kullanacağınız kağıtları simetrik olarak keserek ve yapıştırarak elde edebilirsiniz. Eğer çok daha etkileyici bir görünüme sahip olmak istiyorsanız boya kullanmanız da mümkün.



Krigami

Kağıdı keserek şekil verme sanatı olan krigami de kağıdı dilediğiniz şekilde keserek ortaya yeni figürler çıkartabilirsiniz.



Pop-up origami

Bu origami çeşidinde sınırsız sayıda kağıt kullanmanız mümkün hale geliyor. Kesme, yapıştırma ve boyama işlemleri ile figür elde edilen pop-up origami çeşidi genel olarak masal kitaplarının hazırlanması esnasında kullanılır.







Origaminin yararları nelerdir?

Japonya’da geliştirilerek tüm dünyaya yayılan origami zaman içerisinde bir hobi olmaktan hızla uzaklaşmış, gelişim açısından bir seçenek halini almıştır. Kağıdın katlanarak her türlü figürün elde edilmesi hem yaratıcılık hem de el becerisi açısından zengin bir ufka yelken açılmasını sağlamaktadır. Çocuğunuz ile birlikte keyifli zaman geçirmek istiyor ve eğlenirken öğreten bir aktivite yaratmak istiyorsanız hiç ücret ödemeden yapabileceğiniz origami sizin için kesinlikle en doğru tercih olacak. Özellikle çocukların matematiksel zekasını geliştirdiği bilinen origami, el, göz ve beyin koordinasyonunu da güçlendirmektedir.



Çocuğunuzun ortaya çıkardığı her parça onun kendine olan güvenini arttırırken aynı zamanda birlikte geçirilen zamandan da zevk alınmasını sağlayacaktır. Klasik origami ile başlayabileceğiniz bu sanat dalında ilerlemek için açılan kurslara gidebilir hatta bu alandaki sergileri ziyaret ederek hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilirsiniz.



Evinizde hiç ücret harcamadan keyifli bir aktivite geçirmek adına sadece çocuklarınızla değil sevdiklerinizle de deneyebileceğiniz bu sanat ile belki de içinizdeki keşfedilmemiş sanatçıyı açığa çıkarma şansını yakalayabilirsiniz. Geçmişten günümüze her yıl varlığını daha da artırarak güçlenen origami sanatı artık bir ülkeye ait olmaktan ise çoktan çıkmış gibi görünüyor.



