İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, otomobil tasarım sürecine dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen ve otomotive ilgi duyan herkes için “Otomobil Tasarımı Eğitimi” hazırladı.

Engin Tulay yönetiminde gerçekleştirilecek olan Otomobil Tasarımı Eğitimi ‘Bir Nesne ve Arayüz Olarak Otomobil’ programı 4 – 25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek.



Program otomobil tasarım süreci ve becerilerinin temel yapılarına dair mesleki deneyimler kazanmak isteyen bu konuda akademik geçmişi olan profesyoneller, öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer tüm katılımcılara hitap ediyor.



Cumartesi günleri 10:00 - 13:00 / 13:30 – 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan programın ücreti 1.400 TL.

