İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin santralistanbul Kampüsü’nde 3 - 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Sanat Yazarlığı ve Eleştirmenliği Atölyesi’ ile sanat tutkunlarına yeni kapılar açılıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, sanat tutkunlarına yeni kapılar açabilmek için ‘Sanat Yazarlığı ve Eleştirmenliği Atölyesi’ hazırladı. 3-17 Aralık tarihlerinde santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek program, katılımcıların çağdaş kültür-sanat üzerine düşünce ve yorumlarını geliştirerek, yazı pratiğine dönüştürmelerini amaçlıyor.



Toplam 9 saat sürecek eğitimler süresince, katılımcıların ilgi alanlarına göre, çağdaş sanat ya da çağdaş kültür üzerine yazı yazma pratiği geliştirilecek.



Sanat Tarihçisi Fırat Arapoğlu’nun eğitmen olarak katılacağı atölye çalışmasında Kültür-Sanat Editörü Evrim Altuğ ile Sanat Editörü Nilüfer Şaşmazer de konuşmacı olarak yer alacak.



Cumartesi günleri 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılacak derslerin ücreti 600 TL.

