İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, sanat tutkunlarına yeni kapılar açabilmek için ‘Sanat Yazarlığı ve Eleştirmenliği Atölyesi’ hazırladı. 3-17 Aralık tarihlerinde santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirilecek program, katılımcıların çağdaş kültür-sanat üzerine düşünce ve yorumlarını geliştirerek, yazı pratiğine dönüştürmelerini amaçlıyor.
Toplam 9 saat sürecek eğitimler süresince, katılımcıların ilgi alanlarına göre, çağdaş sanat ya da çağdaş kültür üzerine yazı yazma pratiği geliştirilecek.
Sanat Tarihçisi Fırat Arapoğlu’nun eğitmen olarak katılacağı atölye çalışmasında Kültür-Sanat Editörü Evrim Altuğ ile Sanat Editörü Nilüfer Şaşmazer de konuşmacı olarak yer alacak.
Cumartesi günleri 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılacak derslerin ücreti 600 TL.