Özel bir günü, özel birini, bir seyahati, hatırayı ve hatta belki bir hayali çizim olarak hayata geçirmek ve sevdiklerine unutulmaz bir hediye sunmak isterseniz, Simografi çizimleri ile tanışın!

“Siz anlatın ben çizeyim” sloganı ile yola çıkan ve Simografi markasını oluşturan grafik sanatçısı Simge Üngör kişiselleştirilmiş çizimleriyle unutulmaz ve değerli bir hediye alternatifi sunuyor. Tabii çizimlerin yapılabilmesi için önce ona içeriğin detayları hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Hediyeyi yaptıran kişiden ne kadar ayrıntı alabilirse o kadar detaylı çalışabileceği için sipariş verenler için hazırladığı 20-25 soruluk bir soru cevap listesi de var Üngör'ün. Buna ek olarak istediği fotoğraflar ile beraber hediyeyi hazırladığınız kişiyle izlenen filmler, okunan kitaplar, gezilen görülen şehirler, dinlenen şarkılar, kısacası paylaşılan ortak hisler ve anlar çiziminizde yer alıyor.

Simge Üngör’ün çizimlerine www.simgeungor.com ve simografi hesap adı ile instagram ve facebook sayfaları üzerinden ulaşabilir, ayrıca hafta sonları açık olan Balat-Fener mahallesindeki mağazada örnek çizimleri inceleyebilirsiniz.

