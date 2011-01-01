Slime, son yıllarda büyük küçük herkesin eğlence kaynağı. Peki slime nedir, nasıl yapılır? Slime hakkında daha fazlasını öğrenmeye; hatta evde bizzat kendinize ya da çocuklarınıza yapmaya hazır mısınız? İşte tüyolar…

Özellikle sosyal medyada sıkça rastladığımız slime son zamanlarda ülkemizde epeyce popüler durumda. Videolarını izlerken bize büyük keyif veren bu eğlence hamurları, bir tek çocukların değil yetişkinlerin de gözdesi. Rengarenk, pırıl pırıl hazırlayabileceğiniz oyun hamurları strese birebir. Üstelik yapımı da çok kolay. Ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlasa da aslında kökeni çok daha eskilere dayanan bir eğlence hamuru. 1920 yılında Nobel ödüllü Bilim İnsanı Hermann Staudinger tarafından kimyasal çalışmalar yaparken bulunan slime maddesi, o dönemlerde diş macunu, sakız gibi ürünlerde kullanıldı. Eğlence hamuru haline gelmesi ise epey bir zaman aldı. Şu anda evde kendimizin de yapabildiği, hem kolay bulunan hem de aşırı eğlenceli oyun hamurunu gelin birlikte inceleyelim.



Slime nedir?

Amerika'da bir oyuncak şirketi tarafından oyun hamuru olarak yapıldı. 1976 yılında üretilen bu oyun hamurları yapıları itibari ile yarı yapışkan ve yarı akışkan şekildedir. 1970'lerde Slime canavar masa oyunu dünyada tanıtıldı.



Slime malzemeleri nelerdir?

- 1/2 su bardağı tutkal

- 1/2 su bardağı sıcak su

- İsteğe bağlı gıda boyası

- 1 yemek kaşığı boraks tozu (deterjan, sabun da olabilir)



Slime nasıl yapılır?

Slime yapmak için ilk yapmanız gereken şey 1 yemek kaşığı boraksı (alternatif olarak deterjan ya da sabun da kullanabilirsiniz) 1 su bardağı sıcak suyun içerisine döküp iyice karıştırmak. Boraks ya da deterjanı tamamen eriyinceye kadar karıştırın. Daha sonra bir kavanoza yarım su bardağı tutkal dökerek sıcak su ile karıştırın. Bu işlem ile birlikte sulu bir yapışkan elde edeceksiniz. Eğer isterseniz hazırlanan tutkallı suya sim, gıda boyası gibi süsler dökebilirsiniz. Ardından bir kapta hazırlanan boraks / deterjan karışımıyla tutkal karışımını birleştirmek ve karıştırmanız gerekiyor. Bu işlemlerden sonra 30 dakika beklemeniz gerekiyor. Eğer çok katı olduysa biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz, çok koyu ise de boraks ya da deterjan eklemeniz yeterli.



Boraks nedir?

Doğal bir mineral olan boraks zararsız bir maddedir. Boraks özellikle Amerika'da oldukça yaygın bir madde. Çamaşır yıkarken deterjan yerine boraks kullanan kişi sayısı epeyce fazla. Ülkemizde de son yıllarda oyun hamurunda olduğu kadar deterjanların içinde de bulunabilen borakslı deterjanlar kullanılabiliyor. Fakat genellikle kokusundan dolayı tercih edilmiyor.







Slime zararlı mıdır?

Slime içinde yer alan boraks eğer çocuklar tarafından ağız yolu ile alınırsa bu son derece tehlikeli bir durum haline gelir. O yüzden bu maddeyi kullanırken yetişkinlerin dikkatli olması gerekiyor. Boraks yerine kullanılan deterjan, tutkal da bazı kişilerde alerjik durumlara yol açabilir. Bu durumdan dolayı da slime kullanımından sonra el ve yüzün iyice yıkanması lazım. Ayrıca bilindiği üzere, tutkal bağımlılık yapan, kan ve sinir hücrelerinde zehirli etkileri olan bir maddedir. Genel olarak slime içerisinde bulunan boraks, deterjan, tutkal, sim, gıda boyası gibi maddelerden dolayı alerjik anlamda cildimize zarar verebilir.



Slime malzemeleri nerelerden alınır?

Boraks eczanelerden, organik pazarlardan, internetten alınabilir. Slime'ın diğer malzemeleri gıda boyası, tutkal, sim gibi malzemeleri de kırtasiye, market, nalbur gibi yerlerden temin edebilirsiniz.



Hazır slime nerde satılır?

Slime genelde insanların evde kendi yaptığı bir oyun hamuru olduğu için hazırını bulmak çok kolay olmayabiliyor. Fakat internette araştırırsanız güvenilir sitelerde ve oyuncak satan özel mağazalarda bulmanız mümkün.



Slime egzama yapar mı?

Slime'ın içerisinde bulunan maddeler nedeniyle cilde zararları biliniyor. Alerjik durumlar slime ile oynayan kişilerde en çok görülen sağlık sorunu. Fakat slime'ın egzama yaptığı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bunun nedeni de sağlık sorunlarının kişiden kişiye değişmesi. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde slime'dan dolayı bir çocuğa egzama tanısı konuldu. Güvenilmez yerlerden alınan bazı slime'ların içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu ortaya çıkmasının ardından ilk hasta Antalya'da yaşayan birinde görüldü. Ve ilk defa slime ile temasa bağlı "Temas Egzaması" teşhisi konuldu.