Ünlü oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı’nın özenle hazırladığı ev yapımı reçeller ve krepler eşliğinde keyifli bir kahvaltı sohbetine ne dersiniz?

Mövenpick Hotel Istanbul, ünlü oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı tarafından hazırlanan ev yapımı reçellerin muhteşem tadı ve sıra dışı hikayesi ile İtalyan Başaşçı Giovanni Terracciano’nun hazırlayacağı leziz kahvaltı çeşitlerini 5 Mart 2017, Pazar günü 10.00 – 13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan krep gününde bir araya getiriyor.



Otelin 20. katında bulunan Skyline Club Lounge'da gerçekleştirilecek etkinlikte bir yandan “Teo’nun Reçelleri” markasının yaratıcısı Teoman Kumbaracıbaşı’nın kendi mutfağında günlük olarak ürettiği süt reçelinin yanı sıra yeşil elma ve greyfurt reçelinin ardında yatan lezzet sırlarını ve hikayelerini dinleyip, diğer yandan bu özgün tatları Teoman Kumabaracıbaşı’nın pişireceği krepler eşliğinde keşfedebilirsiniz.



Zengin kahvaltılık çeşitlerinin de yer alacağı krep gününde Başaşçı Giovanni Terracciano’nun hazırlayacağı pankek ve waffle’ları yine ev yapımı reçellerle birlikte deneyebilirsiniz.



Krep gününe katılım kişi başı KDV dahil 65 TL (0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz, 7-12 yaş çocuklara %50 indirimli).



