Harun Tekin’le Şarkı Yazarlığı Atölyesi ve Kemal Hamamcıoğlu ile Yazma Korkusu Atölyesi Toy İstanbul'da.

Kaplan Sarılması ve daha önce yazdığı Garaj ve Kabin oyunlarıyla dikkat çeken Kemal Hamamcıoğlu kendi deneyimlerinden, ilham aldığı isim ve anlardan yola çıkarak Yazma Korkusu başlıklı bir atölye düzenliyor. Askerdeyken yazdığı ilk oyununu kimse okumasın diye buzdolabında saklayan Kemal Hamamcıoğlu, yazmak istiyorum ama korkuyorum, kendime güvenmiyorum, nerden başlayacağımı bilmiyorum, bu hayatta benim de bir sözüm var diyenlerle yazma korkusuyla baş etme yollarını keşfetmek için oyunlar oynayacak atölyede.

20 Mart’ta başlayacak ve 12 hafta sürecek 20 kişilik atölye sonrası yazılan metinler, profesyonel oyuncularla okuma tiyatrosu olarak projelendirilecek, metinler sese dönüşecek ve Toy İstanbul'da sahnelenecek.

29 Mart’ta ise Mor ve Ötesi grubunun solist Harun Tekin, 8 hafta sürecek Şarkı Yazarlığı Atölyesi ile Toy İstanbul'da olacak. Harun Tekin, atölye boyunca katılımcılarla birlikte şarkı yazarlığıyla ilgili kavramlara, şarkı yapılarına ve alandaki farklı yaklaşımlara odaklanmayı amaçlıyor. 15 kişilik atölyeye katılmak için ya amatör şarkı yazarı olmak ya da bir müzik enstrümanına derdini anlatacak kadar hâkim olmak yeterli.

Harun Tekin’le Şarkı Yazarlığı Atölyesi Çarşamba günleri 18.00-21.00 saatleri arasında, Kemal Hamamcıoğlu Yazma Korkusu Atölyesi Pazartesi günleri 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

