İstanbul Modern “Yumurtalı Renkler Atölyesi” ile çocukları sanat tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Çocuklar bu atölye çalışmasında resim sanatında boyanın nasıl üretilip, kullanıldığının kısa öyküsünü keşfediyor. Yumurta, ceviz, baharat gibi organik maddeleri kullanarak atölyede birer sanat ustası gibi boyalar üreten çocuklar, kendi yarattıkları boyalarla resimler yapıyor...



İstanbul Modern yaz boyunca çocukları resim sanatında boyanın üretimine dair kısa bir yolculuğa çıkarıyor. “Yumurtalı Renkler Atölyesi”nde çocuklar, tarih öncesi dönemlerdeki mağara resimlerinden, Rönesans resim ve freskolarına uzanan bir yelpazede boyanın yapım hikayesini öğreniyor. Teorik bilgilerin aktarıldığı sunumla başlayan bu programda, çocuklar farklı dönemlerde boyanın nasıl üretildiğine, hangi malzemelerin kullanıldığına ve ne gibi yüzeyler üzerinde uygulandığına dair bilgiler ediniyor.

Sunumun ardından çocuklar sergi salonlarında kendi boyasını üreten ya da boyayı farklı zeminler üzerinde farklı yöntemlerle kullanan sanatçıların çalışmalarını inceliyor. Sergi salonlarında boyanın peşinde çıkılan bu yolculuğun sonunda çocuklar yumurta sarısı, ceviz yağı, toprak, baharat tozu gibi organik malzemeler kullanarak tıpkı eski ustalar gibi kendi boyalarını yaratıyor ve kendi yarattıkları boyalarla resimler yapıyor.

Program

4-6 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri: 24 Temmuz 14.00-15.10, 30 Temmuz 11.00-12.10, 6 Ağustos 14.00-15.10, 7 Ağustos 11.00-12.10, 14 Ağustos 14.00-15.10, 20 Ağustos 11.00-12.10, 27 Ağustos 14.00-15.10, 28 Ağustos 11.00-12.10

7-10 yaş grubu etkinlik tarih ve saatleri: 30 Temmuz 13.00-14.30, 7, 20, 28 Ağustos 13.00-14.30.