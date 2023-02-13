İBB olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı: İlçe ilçe İstanbul deprem risk haritası

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'deki deprem gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. İBB ise 2020 yılında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk ve hasar tahminleri kitapçığı hazırlamıştı. İşte İstanbul için ilçe ilçe deprem raporu...

İBB olası deprem kayıp tahminleri kitapçığı: İlçe ilçe İstanbul deprem risk haritası

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İlk depremler sonrası en büyüğü 6.5 olan 2500’den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Deprem 10 ilde; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşanan facia tüm illerde gözleri deprem gerçeğine çevirdi. Pek çok İstanbullu da ilçesinin deprem raporunu merak ediyor. 

AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASINA BAKABİLİRSİNİZ

Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayılanmış ve 1 Ocak 2019 tarihinde de yürürlüğe girmişti. Deprem mühendisliği alanındaki gelişmeler, diri fay çalışmaları ve yeni veriler ışığında 23 yıl aradan sonra Türkiye’nin Deprem Haritası değiştirilmiş oldu.

Türkiye’nin yeni Deprem Tehlike Haritası ile “birinci derece deprem bölgesi” gibi ifadeler ortadan kalktı. Artık her yerleşim için yeni parametreler var. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları” uygulamasıyla ülkenin deprem tehlikesi ve kullanıcıların istediği konumdaki yer hareketleri, beklenebilecek en büyük değerleriyle veriliyor.

Artık her yerleşim biriminin, mahallenin deprem tehlikesi, faya yakınlığına veya uzaklığına bağlı olarak değişebiliyor. Parsel bazında, hatta koordinat bilgilerinin girilmesi ile bina bazında deprem tehlikesi öğrenilebiliyor.

Bu nedenle evinizin bulunduğu ilçenin deprem durumunu AFAD’ın uygulamasında takip edebilirsiniz.

E-DEVLET TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ KİTAPÇIĞI

Öte yandan 2020 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılmış ve İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmişti. 2020 tarihli çalışmada İstanbul’daki 39 ilçeye ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamaları yapılmıştı.

İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

RAPORLA İLGİLİ NOT

Kitapçıkta sunulan sonuçlar tekil binaların deprem performansı ile ilgili bilgi içermiyor.

Çalışmayla ilgili şu not da düşülüyor: Bu çalışmada İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi 2019 kapsamında 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu için elde edilen kayıp tahminleri ilçeler için özelleştirilmiş; her için için üst yapı ve altyapı hasarları, can kaybı ve yaralı sayısı tahminleri, yol kapanma analizleri, geçici barınma ihtiyaçları hesaplanmış ilgili haritalar üretilmiştir. Projede ve kitapçıklarda sunulan kayıp tahminleri, deprem mühendisliği literatüründe yer alan analitik çalışmalar veya depremlerde yaşanmış deneyimlerden yararlanarak oluşturulmuş ampirik modellere dayanmaktadır. Bu modeller tüm istatistiksel modellerde olduğu gibi kabullere dayanmakta ve çeşitli belirsizlikler içermektedir. Sunulan sonuçlar kullanılan modellerden elde edilen ortalama değerlerdir. Gerçek bir depremin yaratacağı kayıpların bu raporda sunulan sonuçlardan farklı olması kaçınılmazdır.

İBB’nin ilçe ilçe deprem risk haritalarının da yer aldığı kitapçıklara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

ADALAR KİTAPÇIĞI 

ARNAVUTKÖY KİTAPÇIĞI

ATAŞEHİR KİTAPÇIĞI

AVCILAR KİTAPÇIĞI 

BAĞCILAR KİTAPÇIĞI 

BAHÇELİEVLER KİTAPÇIĞI 

BAKIRKÖY KİTAPÇIĞI 

BAŞAKŞEHİR KİTAPÇIĞI 

BAYRAMPAŞA KİTAPÇIĞI 

BEŞİKTAŞ KİTAPÇIĞI 

BEYKOZ KİTAPÇIĞI

BEYLİKDÜZÜ KİTAPÇIĞI  

BEYOĞLU KİTAPÇIĞI 

BÜYÜKÇEKMECE KİTAPÇIĞI 

ÇATALCA KİTAPÇIĞI 

ÇEKMEKÖY KİTAPÇIĞI 

ESENLER KİTAPÇIĞI 

ESENYURT KİTAPÇIĞI

EYÜP KİTAPÇIĞI 

FATİH KİTAPÇIĞI 

GAZİOSMANPAŞA KİTAPÇIĞI 

GÜNGÖREN KİTAPÇIĞI 

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KADIKÖY KİTAPÇIĞI 

KAĞITHANE KİTAPÇIĞI 

KARTAL KİTAPÇIĞI 

KÜÇÜKÇEKMECE KİTAPÇIĞI  

MALTEPE KİTAPÇIĞI 

PENDİK KİTAPÇIĞI 

SANCAKTEPE KİTAPÇIĞI 

SARIYER KİTAPÇIĞI 

SİLİVRİ KİTAPÇIĞI 

SULTANBEYLİ KİTAPÇIĞI 

 SULTANGAZİ KİTAPÇIĞI 

ŞİLE KİTAPÇIĞI 

ŞİŞLİ KİTAPÇIĞI 

TUZLA KİTAPÇIĞI 

ÜMRANİYE KİTAPÇIĞI 

ÜSKÜDAR KİTAPÇIĞI  

 

 ZEYTİNBURNU KİTAPÇIĞI 

 