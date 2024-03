İki girişimci kadın kurdu, yurtdışına açıldı

Girişimci ruha sahip iki genç kadının imzasını taşıyan ve bakış açılarını yansıtan bir markanın hikayesine odaklanıyoruz. La Fann, Nil Akman ve Elif Tekgür’ün yaratıcısı olduğu, farklı kokuları kullanmayı seven ama aynı zamanda bulunduğu ortamın daima belirli bir kokusunun da olmasını benimseyen ve alışılmışın dışında başka esansları da deneyimlemek isteyenlerin buluştuğu nokta olarak kendini konumlandırıyor. Nil Akman, kozmetik ve parfüm sektöründe geçirdiği yılların ardından kendisini kokuların büyüsüne ve sektörün canlılığına kapılan, tutku, hırs ve keyifle çalışan, üretmeyi seven birisi olarak; Elif Tekgür ise kendisini çoğunlukla pozitif, yaratıcı, çalışkan ve üretmeyi asla bırakmayan biri olarak görüyor.

Markanız nasıl ortaya çıktı? Kuruluşundan bugüne yolculuğunda hayal ettiklerine, planladıklarına ulaştı mı?

Elif Tekgür: La Fann’ın ortaya çıkışı, hikayesi, yalnızca bir parfüm veya kozmetik markası yaratmanın çok ötesinde bir misyona dayanıyor. Amacımız, hikayesi ve değeri olan, kalitesi ve şıklığıyla ayırt edici bir marka yaratmaktı. Türk kadınları olarak, bir Türk markasını küresel bir değere taşıma hayaliyle bu yola çıktık. Bizi farklı kılan şey, standartları aşma kararlılığımız ve her tüketicimizi marka elçisi olarak görmemizdir. La Fann’da bir iyilik projesi yürütüyoruz ve dokunduğumuz herkesi bu iyilik projesine dahil ediyoruz. Ürünlerimizden elde edilen gelirin bir kısmını Türk Eğitim Vakfı çatısı altındaki aile fonumuza bağışlıyoruz ve ülkemizde farklı alanlarda parlak bir gelecek isteyen genç kızların eğitimine destek sağlamaktan gurur duyuyoruz. Temiz formüllerimizden el yapımı, çevre dostu ambalaj seçimimize kadar her ürünümüzde bütünsel kaliteye olan bağlılığımız açıkça görülüyor. İnsanlara, emeğe, hayvanlara ve doğaya gösterdiğimiz saygı, mağazalarımızdaki sunduğumuz hizmet ve oluşturduğumuz iyilik projesi kapsamında dokunduğumuz insanlara olan etkimizle, hayal ettiğimiz değeri başardığımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte, hayallerin sonu yoktur ve gerçekleşme olasılığı her zaman açıktır. Bu da bizi sürekli olarak gelişmeye ve daha büyük arzuların peşinde koşmaya teşvik ediyor.

Kariyer yolculuğunuzda yaşadığınız dönüm noktası neydi ve ‘o an’ size tam olarak ne öğretti?

Nil Akman: Uzun yıllardır kozmetik sektöründe bulunuyorum ve Türkiye’de sektörün dinamiklerini, güçlü ve zayıf yönlerini biliyorum. Bir süre önce Rusya’da çalışma şansı yakalamam kariyerimdeki önemli zamanlardan biri. Bu deneyim, Rusya’nın kozmetik endüstrisindeki etkileyici pazar ve vizyonu, beni farklı bakış açıları kazanmaya ve liderlik anlayışına sahip bir sektörden ilham almaya yöneltti. Türk kozmetik markalarının, özellikle kadın girişimci markalarının, uluslararası pazarda benzer bir vizyonla büyüyebileceğini ve başarabileceğini düşünmeye başladım ve bu düşünce beni çok heyecanlandırdı.

Siz, başarınızın formülünde hangi sırrın yattığını ve markanızı ‘özel kılan’ hangi değerlere sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Elif Tekgür: Bir markanın başarısının temeli, gerçek liderliğin yalnızca bireysel eylemlerle tanımlanmadığını, aynı zamanda ekibin kolektif performansına da derinlemesine yansıdığını kabul etmektir. Daha güçlü ve daha parlak bir marka sadece harcanan çaba ile var olabilir. Bu anlamda markamızı farklı kılan, ekibimizin performansındaki muhteşem sinerji. Farklılığımızın, yaptığımız işteki tutku, şevk, markaya olan inancımız, çalışmadan aldığımız keyif gibi ortak değerlerden ve butik bir ekip olarak birbirimize olan bağlılığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum.

Markanızın gelecekteki hedeflerini ve hayallerini neler süslüyor?

Nil Akman: Yeni bir marka olmamıza rağmen şu anda hızlı ve istikrarlı bir büyüme kaydediyoruz. İstanbul’un İstiklal Caddesi ve Aqua Florya gibi önemli lokasyonlarında mağazalar açtık ve yanı sıra mağaza içi mağaza konseptiyle ilerliyoruz. Öncelikli odağımız, Türkiye genelinde niş lokasyonlara stratejik yatırımlar yaparak perakende ağımızı genişletmek. Bizim için önemli bir dönüm noktası ve büyük bir gurur kaynağı ilk yurt dışı mağazamız olan Kazablanka açılışı. Rusya’da 20’den fazla satış noktasındaki varlığımız ve dünyanın çeşitli yerlerine sürekli ihracatımızla, dünyadaki ağımızı genişletmek temel hedefimiz. Mağazalarımızdaki hizmetleri ve kaliteyi sürekli geliştirerek müşteri deneyimini yükseltme hedefindeyiz. Bir kozmetik mağazasından daha fazlasını hayal ederek, yenilikçi bir yaklaşımla bir deneyim mağazası yaratmayı hayal ediyoruz.