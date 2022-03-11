AVM kapanış saatleri değişti! İstanbul'da bugün AVM'ler kaçta kapanıyor?

Bugün AVM'ler kaçta açılıyor ya da kaçta kapanıyor? sorusuna yanıt arıyorsanız, güncel AVM açılış ve kapanış saatlerini yazımızdan öğrenebilirsiniz. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da AVM çalışa saatleri değişti.

AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM’lerin bugün saat 12.00’de açılacağını 19.00’da ise kapanacağını açıkladı. Avdagiç’in sosyal medyadan hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.”