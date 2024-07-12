İyi maaş getiren ve her yerden çalışabileceğiniz 10 iş

Hayal edin: Sabahınız, sahil kasabasındaki bir plajda gün doğumu yoga seansıyla başlıyor, ardından deniz manzaralı rahat bir kafede çalışarak geçirdiğiniz verimli bir sabah izliyor. Evet, yapılacak işler var ama daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi sayesinde daha üretken olursunuz. Doğru işi seçerseniz böyle bir hayat mümkün olabilir; özellikle de iyi para kazandıran bir işse... Her yerden çalışılabilen işlerin devreye girdiği yer burasıdır.

Hangi pozisyonların çalışanları tek bir şehrin sınırlamalarından kurtarmayı vaat ettiğini ve önceden bilmeleri gerekenleri öğrenmek için bir dizi kariyer uzmanıyla konuştuk. İşte Personel ve işe alım uzmanı Caitlin Wehniainen, her yerden çalışabileceğiniz işleri sıralıyor...

HER YERDEN ÇALIŞABİLECEĞİNİZ 10 İŞ KOLU

1- Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisliği uzaktan çalışmaya uygundur çünkü bu roldeki kişiler birçok projede bağımsız olarak çalışma eğilimindedir ve işlerini yapmak için bilgisayar dışında çok az araca ihtiyaç duyarlar.

Wehniainen, "Yazılım mühendislerine çeşitli sektörlerde yoğun talep var ve bu da bu işi uzaktan çalışma için en iyi seçim haline getiriyor" diyor. "Yazılım uygulamalarını tasarlıyor, geliştiriyor ve bakımını yapıyor, böylece her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlıyorlar. Bu iş genellikle rekabetçi maaşlar sunuyor ve güvenilir bir internet bağlantısıyla en sevdiğiniz yerden gerçekten çalışabiliyorsunuz."

2- Müşteri Başarısı Yöneticisi

Wehniainen, müşteriler ile şirket arasındaki boşluğu dolduran ve güvenilir bir müşteri tabanı oluşturmaya yardımcı olan Müşteri Başarı Yöneticisi (CSM) rollerine bakmanızı öneriyor.

"Bu kişiler, müşterilerin bir şirketin ürün veya hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için başvurulacak kişilerdir. Destek sağlarlar, güçlü ilişkiler kurarlar ve müşterileri mutlu ederler. Bu iş harika bir ücret, tatmin edici bir başarı duygusu ve esneklik sunar. Nerede olursanız olun çalışabilirsiniz"

3- Muhasebe Müdürü

Muhasebe müdürleri, Müşteri Başarı Yöneticileri ile benzer sorumluluklara sahiptir ancak müşterilerle çalışmak yerine müşterilerle ve şirket ortaklarıyla çalışırlar.

"Muhasebe müdürlerinin görevi müşteri ilişkilerini yönetmek, onların ihtiyaçlarını anlamak ve şirketin tekliflerinden onları memnun etmektir. Müşteriler ve çeşitli departmanlar arasında köprü görevi gören bu iş genellikle sağlam bir taban maaş artı komisyonla birlikte gelir. Peki en iyi kısmı? Wehniainen, tüm bunları ev ofisinizden veya herhangi bir rahat kafeden yapabilirsiniz" diyor.

4- Veri Mühendisi

Veri Mühendisinin görevi, şirketlerin veri toplamasına ve yönetmesine olanak tanıyan sistemleri tasarlamak, sürdürmek ve optimize etmektir. İşletmeler günümüzün dijital dünyasında giderek daha fazla veriye dayalı hale geldiğinden, bu hızla büyüyen bir alandır.

Wehniainen, "Veri Mühendisleri, veri üretimi ve kullanımına yönelik mimariyi oluşturan ve sürdüren, veri odaklı herhangi bir şirketin omurgasıdır" diye açıklıyor. "Büyük verinin yükselişiyle birlikte bu rol yüksek ücret, dengeli bir çalışma hayatı ve neredeyse her yerden çalışma özgürlüğü sunuyor."

5- Dijital Pazarlama Müdürü

Dijital pazarlama, uzaktan çalışanlar için birçok fırsatın mevcut olduğu, talep gören başka bir alandır.

Wehniainen, "Dijital Pazarlama Yöneticileri, sosyal medya, e-posta kampanyaları, SEO ve içerik pazarlaması dahil olmak üzere çevrimiçi pazarlama stratejilerini denetleyebilirler" diyor. "Dinamik çalışma ortamlarını seven, yaratıcı bir ruha sahipseniz bu iş tam size göre. Rekabetçi maaşlar, çeşitli projeler ve tam uzaktan esneklik sunuyor."

6- Web Geliştiricisi

Evden veya başka bir yerden çalışmak istiyorsanız web geliştirme başka bir harika seçenektir. Uzmanlar bunun teknoloji odaklı becerilere sahip olanlar için kazançlı bir kariyer yolu olabileceğini söylüyor.

Elbette "web" geliştirme sadece web siteleri oluşturmak anlamına gelmez. Daha doğrusu, çalışması internete dayanan herhangi bir uygulamayı veya arayüzü ifade eder. Pazarlama otomasyonu, makine öğrenimi, çerçeve oluşturma, teklif verme platformları ve veritabanı yönetimi, şemsiyenin altına giren ortak becerilerden sadece birkaçıdır. Web tabanlı yazılım geliştiricileri, sihirlerini gerçekleştirmek için HTML, CSS, Java, PHP ve diğer birçok bilgisayar "dilini" kullanır.

Strateji ve Başkan Yardımcısı Kimberley Tyler-Smith, "Biraz kodlama deneyimi gerekli olsa da öğrenilecek tonlarca çevrimiçi kaynak var. Teknik becerilere yüksek talep var, bu nedenle iyi bir ücret ve her yerden çalışma esnekliği bekleyebilirsiniz" diyor.

7- Mobil Uygulama Geliştiricisi

Web geliştirmenin yakın bir kuzeni mobil uygulama geliştirmedir. Bu işi yapmak için, çeşitli bilgisayar "dillerinde" iyi bilgi sahibi olmanız ve akıllı telefon kullanıcıları için mevcut olan farklı işletim sistemlerine (iOS, Android, Windows, Blackberry vb.) aşina olmanız gerekir.

Wehniainen, alana girmek için UX veya UI tasarımında uzmanlaşmayı da düşünebilirsiniz, diyor Wehniainen: "UX ve UI Tasarımcıları, web siteleri ve uygulamalar için sezgisel ve ilgi çekici kullanıcı arayüzleri oluşturmaya odaklanıyor. Kullanıcı araştırması yürütüyorlar, tel çerçeveler tasarlıyorlar ve kullanılabilirliği test ediyorlar.

Cazip maaş ve tasarımlarınızın hayata geçtiğini görmenin keyfiyle bu iş, size ilham veren herhangi bir yerden çalışmanıza olanak tanıyor."

8- Yazar

Yazmak belki de düşük başlangıç ​​maliyetleri ve yüksek kazanç potansiyeli ile para kazanmanın en iyi yollarından biridir. Dünya çapında binlerce web sitesi, içerikleri için serbest yazarlara güveniyor. Bu siteler bloglardan haber yayınlarına ve e-ticaret sitelerine kadar çeşitlilik göstermektedir.

Tyler-Smith, "Güçlü yazma ve iletişim çok önemlidir ancak çeşitli projeler üzerinde her yerden çalışma özgürlüğü büyük bir avantajdır" diye belirtiyor.

Kazançlar siteden siteye farklılık göstermektedir. Bazıları kelime başına, bazıları makale başına, bazıları ise saat başına ödeme yapar.

9- Editör

Haber ve medya endüstrisi her zamankinden daha hızlı değişiyor. Buna yanıt olarak birçok büyük yayın ve yayın organı, daha az maliyetli uzaktan çalışanlar için şirket içi çalışanlardan vazgeçiyor. Her ne kadar bu alanda hibrit işler yaygın olsa da, bazı üst düzey editörler bile asla kendi evlerinin konforunu terk etmiyor.

Ancak editörlerin önemli bir amaca hizmet ettiği yerler yalnızca haber ve yayınlar değildir. EssayEdge.com gibi akademik kaynaklar, üniversite mezunlarının, lisansüstü öğrencilerinin ve diğer akademisyenlerin çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmak için editör hizmetlerinden yararlanır.

Yazarları işe almak isteyenlere bağlayan birçok hizmet vardır, ancak genellikle başka yollarla da başlayabilirsiniz.

10- Uzaktan Seyahat Acentası

Seyahat dünyasında çalışmanın bir avantajı da tamamen uzaktan olmanın iş becerilerinizi ve bu alandaki bilginizi gerçekten geliştirebilmesidir.

Dreamport'ta uzaktan seyahat müdürü Maya Kapoor-Miller, "Kişisel olarak benim için serbest seyahat acentesi olarak çalışmak büyümeme ve gelişmeme olanak sağladı" diyor. "Aynı zamanda evden çıkıp işe gidip gelmek için zaman harcamama gerek kalmadan bana tutarlı bir gelir sağlıyor" diyor. Uçak biletleri ve seyahat paketleri satmanın sadece para kazanmak değil, aynı zamanda girişimcilik hayallerini gerçekleştirmek anlamına geldiğini de ekliyor.

Ücretler genellikle komisyona dayalı olduğundan büyük ölçüde değişebilir. Yaptığınız her anlaşmadan yüzde beş ila 10 komisyon kazanmayı bekleyebilirsiniz.