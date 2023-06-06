İzleyenlerin rüyalarına giriyor! Netflix'teki yeni korku filmi Tin ve Tina konusu ne, oyuncuları kimler?
Netflix'te gösterime giren yeni korku filmi Tin ve Tina, yayımlandığı günden beri sosyal medyada gündeminde. Film, izleyenlerin rüyalarına giriyor ve uykularını kaçırıyor. Tin ve Tina konusu nedir, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Netflix'te gösterime giren Tin ve Tina, yönetmenliğini Rubin Stein'ın yaptığı 2013 yapımı aynı adlı kısa filmin uzun metrajlı uyarlaması. Film, Netflix'te yayımlanmaya başladığı andan itibaren insanları dehşete düşürdü, izleyenlerin rüyalarına girmeye başladı. Tin ve Tina konusu, oyuncuları ve fragmanına birlikte bakalım...
Tin ve Tina konusu nedir?
Gerilim türündeki film, 1980'lerin başında İspanya'da geçiyor ve düğün gününde düşük yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Doktoru tarafından çocuk sahibi olamayacağı konusunda uyarılan kadın, depresyona girerek zor günler geçiriyor.
Yeni evli çift, bir süre sonra katı dini öğretileri takip eden ve bunları yeni ebeveynleriyle paylaşan ikizler Tin ve Tina'yı evlat ediniyor.
Çiftin çocukları evlat edindikleri manastırdaki rahibenin sözleriyse, Tin ve Tina'yla ilgili çok şey anlatıyor:
"Onlar eşsiz, özel çocuklar."
Çocuklarla birlikte eve ürkütücü bir enerji gelirken, gizemli ve şiddet dolu olaylar yaşanmaya başlıyor.
Tin ve Tina oyuncuları kimler?
Tin ve Tina, Milena Smit ve Jaime Lorente tarafından canlandırılırken, ikizler Tin ve Tina da, 11 yaşındaki Anastasia Russo ve Carlos González Morollón tarafından canlandırılıyor. Tüm kadro şu şekilde
- Milena Smit – Lola
- Jaime Lorente – Adolfo
- Carlos González Morollón – Tin
- Anastasia Russo – Tina
- Teresa Rabal – Schwester Asunción
- Ruth Gabriel – Mutter Pedrito
- Chelo Vivares
- Luis Perezagua