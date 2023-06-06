İzleyenlerin rüyalarına giriyor! Netflix'teki yeni korku filmi Tin ve Tina konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix'te gösterime giren Tin ve Tina, yönetmenliğini Rubin Stein'ın yaptığı 2013 yapımı aynı adlı kısa filmin uzun metrajlı uyarlaması. Film, Netflix'te yayımlanmaya başladığı andan itibaren insanları dehşete düşürdü, izleyenlerin rüyalarına girmeye başladı. Tin ve Tina konusu, oyuncuları ve fragmanına birlikte bakalım...

Tin ve Tina konusu nedir?

Gerilim türündeki film, 1980'lerin başında İspanya'da geçiyor ve düğün gününde düşük yapan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Doktoru tarafından çocuk sahibi olamayacağı konusunda uyarılan kadın, depresyona girerek zor günler geçiriyor.

Yeni evli çift, bir süre sonra katı dini öğretileri takip eden ve bunları yeni ebeveynleriyle paylaşan ikizler Tin ve Tina'yı evlat ediniyor.

Çiftin çocukları evlat edindikleri manastırdaki rahibenin sözleriyse, Tin ve Tina'yla ilgili çok şey anlatıyor:

"Onlar eşsiz, özel çocuklar."

Çocuklarla birlikte eve ürkütücü bir enerji gelirken, gizemli ve şiddet dolu olaylar yaşanmaya başlıyor.

Tin ve Tina oyuncuları kimler?

Tin ve Tina, Milena Smit ve Jaime Lorente tarafından canlandırılırken, ikizler Tin ve Tina da, 11 yaşındaki Anastasia Russo ve Carlos González Morollón tarafından canlandırılıyor. Tüm kadro şu şekilde

Milena Smit – Lola

Jaime Lorente – Adolfo

Carlos González Morollón – Tin

Anastasia Russo – Tina

Teresa Rabal – Schwester Asunción

Ruth Gabriel – Mutter Pedrito

Chelo Vivares

Luis Perezagua

Tin ve Tina fragmanı