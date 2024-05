Kapağında Hande Doğandemir’in yer aldığı Elele Mayıs/Haziran 2024 sayısı çıktı!

Bu dönem tiyatro sahnesinde ‘Eksik’ adlı oyunun başrolünde sergiliyor yeteneklerini Hande Doğandemir. Aynı zamanda beyaz perdede yakın zamanda buluşacağımız Yaren Leylek, Daha İyi Bir Yarın ve Hatırladığım Ağaçlar filmleriyle farklı dünyalara bizi götürmeyi amaçlıyor. Bu sırada parçası olduğu yeni bir girişimle iş dünyasında da rol oynuyor. Senaryoya bağlı kalmadan, geçmişten bugüne ve gelecek hayallerine eşlik ettiğimiz keyifli bir sohbete davetlisiniz.

Benzersiz bir sevgiyi kutlamak için bir günden fazlasına ihtiyacımız var. İlk nefesten ilk adıma, ilk sözcükten ilk okul gününe, ilk mezuniyetten ilk başarıya, başarısızlıklardan hayal kırıklıklarına, ilk aşktan ilk ayrılığa kadar tüm ilklerde başınızı omzuna dayayabileceğiniz, anlatıp dinleyeceğiniz ve bazen dinleneceğiniz mucizevi bir bağ... Bu Anneler Günü’nde hayatın her noktasında annelik duygusunu hissedenleri ve hissettirenleri kutluyoruz. Koşulsuz sevginiz ve yaptığınız her şey için teşekkür ederiz. Bu sırada biz, sinemanın ve televizyonun hayatı taklit etmedeki başarısından yola çıkarak, hayatın farklı noktalarındaki anneleri temsilen ilham veren bazı annelerden bahsetmek istiyoruz. Onlar çoğunlukla tanıdık, havalı, sevgi dolu, bazen kurnaz ama her zaman fedakar, bazen kötü ama her zaman şefkatli, genellikle uyumlu ama söz konusu çocukları olduğunda tüm dünyaya meydan okuyacak kadar cesur kadınlar. Benzersiz annelerin günü kutlu olsun. Sizi seviyoruz!

Bir fanteziyi gerçek dünyaya nasıl uyarlarsınız? Artık film karakterleri setlerden çıkıp kırmızı halılarda boy göstermeye başlıyor. Method dressing’i sahiplenen oyuncular, karakterleri gibi giyinip bir fantezinin yaşamasına fırsat veriyor. Ekranda gördüğümüz karakterlerin gerçek olmasını dilediğimiz o an... “Tüm iyi insanlar neden filmlerde oluyor? Bad boy’lar neden sadece filmlerde ve okuduklarımızda ‘iyi’ oluyor?” soruları aklımızdan akıp gidiyor. Kitaplar, filmler gerçek hayatta olmayan hayali arkadaşlarımızı, sevgililerimizi bizlere sunuyor. Ancak onların dünyamıza ait olmayan birer karakter olduklarını çok iyi biliyoruz. Hayranlık uyandıran karakterlerin gerçek dünyaya transferine tanıklık edelim mi?

Mayıs ayında timeline’ınız birbirinden ünlü isimler ve ilginç kıyafetlerle doluyorsa bunun tek bir nedeni var, Met Gala. Kostüm Enstitüsü Yardımı, diğer adıyla Met Balosu olarak da bilinen Met Gala, mayıs ayının ilk pazar günü New York City’deki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen bir yardım etkinliği. Yıllar içinde evrim geçirerek bugünkü halini alan ve yılın en prestijli etkinliklerinden birine dönüşen Modanın Oscar’ı, ünlü isimleri bir araya getirmesi, dikkat çekici kostümleri ve büyüleyici temalarıyla öne çıkıyor. Anahtar kelimeleri arasında sanat, moda, dedikodu, abartı, skandal, ünlüler olan MetGala, popüler kültürün en stil sahibi etkinliği. Peki, nedir bu Met Gala? İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler, geçmişten bugüne görünümler, skandallar ve dedikodular bir arada.

Yaz tatili için rota oluşturuluyor; istikametimiz Bodrum! Yaza sayılı günler kala rotasını Bodrum tarafına çevirecekler için önerilerimizi titizlikle bir araya getirdik. Hem yenilikler hem de klasiklerden oluşan bir seçkiyle tatil programınızı yapmadan önce mutlaka listemizden ilham alın. Güneşin tadını şehirde çıkaracaklar için lezzetli mokteyllerle buluşmanın da tam zamanı. Hem teras keyfi yapabileceğiniz hem de lezzetli kokteylleri tadabileceğiniz önerilerimiz hazır, bekliyoruz.

Sonsuza kadar mutlu bir hikayenin başrolünün karakteristik özelliklerini biliyor musunuz? ‘Bay Doğru’ ile tanışmadan önce, nasıl biri olduğuna dair ipuçlarını paylaşıyoruz. Toksik ilişkilerden, kötü çocuklardan ve mutsuzluk sarmalından kaçış planımız hazır. Şimdi, tam zıt kutupta kalp atışlarımızın odağında, güven veren, nazik, sevecen, uyumlu, mutlu ve tatmin edici hislerle sizi sarmalayacak birisi var.

Güneşin sıcak enerjisiyle metabolizmamızı canlandıracak bahar detoksuna davetlisiniz. Kendinizi daha hafif, dinç ve sağlıklı hissederek yaza girmek için detoks formülümüz tam size göre.

Sezonun güçlü tasarımlarıyla yaz büyüsüne kapıldığımız moda çekimi, mevsimin ‘must have’ parçalarından oluşan gardırop güncellemesi, feminen ve romantik ruhuyla şekerleme elbiseleri, sokak stilinin yükselen trendi trikolar, 70’lerin meşhur dolgu topuklarının muhteşem geri dönüşü, plaj stilinin yeni yıldızları mayo ve bikiniler, festival havası estirecek boho modern görünümler ve Heidi Klum, Margot Robbie, Gigi Hadid ve Zendaya’nın asil, çarpıcı ve kendinden emin stilleri radarımızda!

Kış boyunca saklanan fazlalıkları ve selülitlerimizi kontrol altına almanın yolları, parfüm dünyasında keyifli bir yolculuk, makyaj çantalarımızın güneşin parlaklığına yakışır ışıltılı yeni lip gloss’ları, cilt tipimize uygun peeling seçkisi, aylık kültür-sanat raporumuz, burç burç astroloji rehberimiz ve çok daha fazlası Mayıs/Haziran 2024 sayımızda sizleri bekliyor!

