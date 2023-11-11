Kapağında Müjde Uzman’ın yer aldığı Elele Kasım 2023 sayısı çıktı!

Oyuncu Müjde Uzman, kariyer zirvesine uzanan yolculuğunda alkışları ve meraklı bakışları peşinden sürüklüyor. ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde hayat verdiği Alev karakteri ve yetenekleriyle hayranlık uyandıran Müjde Uzman ile hayata dair labirentleri birlikte dolaştığımız ve gözlerimizi alamadığımız bir buluşmaya davetlisiniz.

Bir influencer’ın hayatına gerçekçi bir bakış atmaya, ilham almaya, zorluklara birlikte meydan okumaya ve onu ‘gerçekten’ tanımaya ne dersiniz? Yeni çağın başrolleri modern etkileyiciler; Duygu Özaslan, Melodi Elbirliler Türkmen ve Polina Chursanova ile görünenin dışında, görünmeyenlerin peşinde ‘parıltılı’ bir dünyanın kapılarını birlikte aralıyoruz ve ‘kolay mı?’ sorusuna yanıt arıyoruz. ‘Parıltılı’ dünyanın başrollerinin etkisi altında duygular arası bir seyahate çıkmak için tüm şartlar uygun.

Unutulmaz stilleri zihnimize kazıyan moda haftalarını geride bırakırken, stilinize ilham verecek ve moda anlayışınıza yeni ufuklar katacak trendlere birlikte göz atmamızın tam zamanı. Son trendlerin ışığında stilimizi New York, Milano, Paris ve Londra moda haftalarından öne çıkanlar ve fark yaratanlardan aldığımız notlarla dönüştürmeye ve yenilemeye kararlıyız.

Doğadan esinlenen tasarımların sonbaharın renkleriyle buluştuğu görünümler, kışa bir adım kala büyülü bir tavrı beraberinde getiriyor. Mevsim normallerine yakışacak görünümleri keşfetmek için büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu sırada bir kış masalı yaratmayı da unutmuyoruz. En mutlu gününüzü tasarlarken mükemmel bir gün yaratmanın yollarından düğün mekanlarına, gelinlik ve damatlık stil önerilerinden özel kokulara, gelin makyajından tamamlayıcı aksesuarlara uzanan bir hikaye yazıyoruz. Düğün gününüzü unutulmaz kılmak mümkün.

Masal etkisi yaratan renklerin huzurunda bambaşka diyarlara yumuşak geçiş, sokak stilinin ve podyumların yükselen yıldızı gotik modası, klasik takımların dinamik yeni formu, etkisi tam dozunda ışıltılı gece elbiseleri ve sezonun kilit parçası küçük çantalar ile Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonlarının stil kodlarını çözüyoruz. Sarı ve turuncunun enerjisinden ilham alan makyaj tüyoları, kendi güneşimizi yarattığımız ışıl ışıl dokunuşlar, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Neslihan Yeldan’ın güzellik dünyasındaki yolculuğu, aylık kültür ve sanat raporu, sahnelerin ve ekranların çarpıcı yenileri ve daha fazlası Kasım 2023 sayımızda sizleri bekliyor!

Zamana meydan okuyor ve ilhamımızı modadan alıyoruz.

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