Kapağında oyuncu Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı Elele Nisan 2023 sayısı çıktı!

Gösterişli şehirlerden doğaya kaçma arzumuzun son durağında küçük bir ev ile karşılaşıyoruz. ‘Yüksek binalardan uzakta, doğanın içinde bir tiny house, şehirden çıkışın formülü olabilir mi?’ soru işaretini yanımızda alarak; çılgın kalabalıktan uzakta, doğayla baş başa bir yaşam deneyimini şehri arkasında bırakanlarla cevaplıyoruz. Bir tiny house’da yaşamak gerçekten neye benziyor?

İlkbaharı karşıladığımız bugünlerde, moda ve güzellik dünyasının yeni sezonda peşinde düştüğü trendleri keşfe çıkıyoruz. Modanın özgürlük perileri bu sezon; nazik dokuları, sınırsız kumaşları, fütüristik formları ve geçmişe dönüşün çekim alanına giriyor. Baharı kucaklayan güzellik dünyasıysa renklerle dans etmeye başlarken; desenlerden, romantik tonlardan ve çiçeklerden ilham alan yeni trendlerini cömertçe paylaşıyor. Yeni sezonun tüm trendleri karşınızda!



Doğayı ve sanatı merkeze alan stil ipuçları, denimin çarpıcı rahatlığı, en özel gününüzü unutulmaz kılacak ve aşkı kutladığımız öneriler, girişimci ruhlara rehberlik edecek marka hikayesi, lezzetli ve renkli tarifler, yılın öne çıkan beslenme trendleri, derin bir üzüntü sonrasından hislerimizi yönetmenin yolları, sahte romantiklere karşı gerçek aşkı ayırt edebilme kılavuzu ve çok daha fazlası Nisan 2023 sayımızda sizleri bekliyor.

Hoş geldin ilkbahar!

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