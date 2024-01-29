Başarılı olma sanatı: Comeup marka direktörü Fatma Kaya

Fatma Kaya, tekstil sektöründeki kariyer yolculuğuna başlamadan önce Marmara Üniversitesi’nde İngilizce siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde lisans eğitimi tamamladı. İnsan kaynakları, projeler ve iş geliştirme, ürün yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi alanlarında yaklaşık 22 yıl görev aldı ve ‘Turquality’ projesi kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde yönetici geliştirme ve marka yönetimi programını bitirdi. Şu an Comeup marka direktörü görevini sürdüren Fatma Kaya, başarı kavramını tutkulu bir vizyonu, kararlılıkla ve inançla gerçeğe dönüştürme sanatı olarak görüyor ve karşılaşılan engellere rağmen marka değerini yükseltmek ve hedef kitleyle sürekli bir bağ kurmak olarak yorumluyor.

Kariyer yolculuğunuzda yaşadığınız en önemli kırılma noktası neydi ve size tam olarak neyi fark ettirdiğini düşünüyorsunuz?

Kariyerim boyunca birçok kırılma noktası ve zorlukta karşılaştım ve sanırım en çok öğrendiğim dönemler de bu zamanlar oldu. Yaklaşık iki yıllık hazırlık döneminin ardından Comeup markasının canlıya alınma zamanı geldiğinde bilinmezlikle dolu pandemi süreci başladı. Değişimin nasıl olacağını kestiremediğimiz bu süreçte şartlar daha belirgin olana kadar beklemektense başlamayı seçtik. Bu kadar bilinmezin arasında bu denli önemli bir projenin başlaması oldukça zor ve risklerle dolu bir karardı. Bugün Comeup’ın geldiği noktada kararımızın doğruluğunu görüyorum. İş hayatında her noktayı en ince ayrıntısına kadar planlasak da bazen kontrol edemeyeceğimiz, okumakta zorlanacağımız büyük değişkenler ortaya çıkabiliyor. Bu tip durumlarla önsezilerimiz, değişime ayak uydurma ve uyumlanma yeteneğimiz en önemli araçlarımız haline dönüşüyor.

Sizce başarılı bir kariyere sahip olmak ve basamakları emin adımlarla tırmanmak adına hangi yeteneklere sahip olunması gerekiyor?

Kendi kendini motive edebilme yeteneği kariyerde istikrarlı bir ilerleme için çok önemlidir. Motive birey zorluklarla daha kolay başa çıkar ve sürekli öğrenmeye açık olur. Etkili iletişim becerileri ise iş yaşamında başarılı olmanın temelidir. İyi bir iletişimci, düşüncelerini net ifade edebilir ve başkalarını dinleyebilir. Karşılaşılan zorlukları ve problemleri analiz edip etkili çözümler üretebilmek, kritik bir yetenektir. Birçok iş pozisyonunda bireysel başarı kadar takım içindeki uyum da önemlidir. Takımla uyum içinde çalışmak, projelerin başarıya ulaşmasında önemli bir rol oynar. İş dünyası sürekli değişir. Bu nedenle yeni durumlara ve gereksinimlere hızla uyum sağlama yeteneği kariyerde başarılı olmak için hayati öneme sahiptir.

Marka direktörü olarak, markanızın stratejisini hangi temeller üzerine kurguluyorsunuz? Markanızı farklı kılan nedir?

Comeup, bizim performans modası olarak tanımladığımız, kullanıcıya teknik kumaşlar ve performans ürünleri sunarken bunu estetik ve özgün tasarımlarla birleştiren bir spor giyim markası olarak, artık önemli oyunculardan biri. Trendlere saygılıyız ve onları yakından takip ediyoruz. Ancak markamız, sadece mevcut trendleri takip etmek yerine, kendi özgün stilini ve trendlerini yaratmayı amaçlıyor. Trendler, koleksiyonlarımıza ilham verebilir, ancak markamızın DNA’sını oluşturan özgünlük ve yenilikçilik her zaman önceliğimizdir. Ar-Ge ve ürün geliştirme oldukça iyi olduğumuz alanlar. Kendi alanımızdaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tasarımlarında, kullanıcıya kendini iyi hissettiren, spordan sokağa kullanılabilen, yüksek kaliteli ve çok fonksiyonu ürünler sunan bir marka. Tüketicinin, sadece kendi web sitesinde satışa sunulan bu ürünleri satın alırken ve sonrasında, kusursuz bir müşteri hizmeti deneyimi yaşaması, dilediği zaman bizimle kolaylıkla iletişime geçebilmesi, markayla kuracağı duygusal bağ ve güven ilişkisi stratejimizin temeli. Tüm tüketici geri bildirimlerini dikkatle inceliyor ve kendimizi geliştirmek için süreçlerimize dahil ediyoruz. Ayrıca ürün gamımızı aktif giyim alanında daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Türkiye pazarında aktif giyim segmentinde ‘lovemark’ olabilmek için stratejilerimizi güçlendirirken yurt dışı çalışmalarımıza da yoğun olarak devam ediyoruz.

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