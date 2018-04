"Daha gidecek çok yolum var"

Zeynep Çalıştıran Arapoğlu, İnci Deri’nin pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyesi.

Yazı: Sinem Gürleyük



İngilizce öğretmenliği okurken tesadüf eseri yolu iletişim sektöründen geçen Zeynep Çalıştıran Arapoğlu, bugün İnci Deri’nin pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Çalıştıran, geldiği noktadaki başarısını takdir edenlere, “Daha gidecek çok yolum var” diyerek yanıt veriyor.



Eğitimlerinizi nerelerde aldınız?

İlkokula doğup büyüdüğüm Kanlıca’da Sedat Simavi İlkokulu’nda gittim. Ortaokul ve liseyi Özel Boğaziçi Lisesi’nde okudum. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde

lisansımı, yine Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünde yüksek lisansımı tamamladım.



İş hayatına nasıl başladınız?

Yüksek lisansımı yaparken, bir aile dostumuz insan ilişkilerinde çok iyi olduğumu düşünüp beni çok sevdiği bir dostu olan Ceyda Aydede ile tanıştırdı. O dönemde Global PR’ın sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Ceyda Hanım, benimle çok ilgilendi ama şirketin maalesef hiç stajyere ihtiyacı yoktu. Bunun üzerine beni çok iyi arkadaşı olan ve Green Active PR’ın ortaklarından Azade Başağa’ya görüşmeye gönderdi. Ceyda Hanım bana “Git ve Azade Hanım gelene kadar bekle mutlaka” dedi. Ben de gidip dört saat bekledim. Azade Hanım

sanıyorum azmimden etkilenmiş olmalı ki beni stajyer olarak işe aldı. Sekiz ay Green Active PR’da stajyer olarak çalıştım. Bir yandan da master’ımı tamamladım. İlk projem ‘Cif Topkapı Sarayı Mermer Yüzey ve Dış Cephe Temizliği’ projesiydi. Çok büyük bir PR projesiydi. Ve iş hayatıma böyle bir proje ile adım attığım için çok şanslıyım.



İnci Deri’yle tanışmanız nasıl gerçekleşti?

Bersay İletişim Danışmanlığı’nda danışman/ortak olarak çalışıyordum. Uzmanı olduğum konulardan biri de perakende sektörüydü. İnci Deri’nin sahibi Ali Murat Kızıltaş da benim danışman olarak hizmet verdiğim birçok dernek ve perakende oluşumun yönetiminde aktif rol alıyor. Ben Bersay’dan ayrıldıktan sonra, Ali Bey bana bu pozisyonu teklif etti. Ben

de memnuniyetle kabul ettim.



Kariyerinizde bu noktaya geleceğinizi en başından beri tasarlıyor muydunuz yoksa her şey kendiliğinden mi gelişti?

Aslında her ikisinden de biraz... İletişim mesleğine tesadüfen başladım ama sonrasında bu mesleği çok sevdim ve bugün geldiğim noktaya ulaşmak için çok çalıştım. Sadece kendim değil benimle birlikte bütün ekiplerimin de iyi çalışmasını ve gelişmesini sağladım. Güncel yayınları

ve sektör kitaplarını okuyarak, sektörden dernekleri takip ederek, kongre ve konferanslara katılarak hep gelişmeye çalıştım.



Profesyonelliğin en önemli sırrı sizce ne?

İşe duyguları karıştırmamak, olayları kişiselleştirmemek ve hangi şirkette çalışırsanız çalışın, profesyonel olduğunuzu unutmamak ve başarının mutlaka ulaşılması gereken bir nokta

olduğunu hatırlamak.



Zirveye çıkmak için yeni mezunlara vereceğiniz tavsiyeler neler?

Değişime ve öğrenmeye her zaman açık, dürüst ve biraz da hayalperest olmak. Bunun dışında elbette çok çalışmak, çalışmak, çalışmak...