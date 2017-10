Sabırsızlığını törpülemeyi başarmış, elinden geleni yapan ve sonra huzur bulan, çok araştıran, enerjik bir kadının iş hayatında başarısız olması mümkün mü? Dilasima Group Perakende ve Pazarlama Direktörü Hande Sıracı başarı basamaklarını sağlam adımlarla tırmanmayı tercih etmiş.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



HANİ SESİNDEKİ SAMİMİYETLE BİLE İNSANDA SANKİ UZUN YILLARDIR TANIYORMUŞSUNUZ İZLENİMİ UYANDIRAN insanlar vardır ya, onlardan Hande Sıracı. Üsküdar Amerikan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılmış. Üniversitede okurken deneyim kazanmak için her yaz tatilinde bir firmada çalışmış. Kış dönemlerinde ise İngilizce dersleri vermiş. Mezun olduktan sonra Akkök Holding, Johnson Wax, Vakko ve kısa bir dönem de Demsa’da çalışmış. Yıllardır lüks perakende sektöründe yani.



Küçük bir çocukken hayali veteriner olmakmış aslında. Hayvanlara ve doğaya karşı hala çok hassas. Sahipsiz hayvanlara yuva buluyor, mama ve klinik destek için elinden geleni yapıyor. “Zaten asla veteriner olamazmışım. Çok duygusal bir insanım, hasta olurdum herhalde” diyor. Boşandıktan sonra kızı, üç kedisi ve köpeğiyle çok mutlu bir dünya kurmuş kendine.







POZİTİF VE NAZİK OLMAK...

Hayatın kendine öğrettiği en önemli şeyin sabırlı olmak olduğunu söylüyor ve ekliyor gülerek; “Koç burcu tanrıya yalvarmış; tanrım bana sabır ver ama ne olur çabuk olsun.” Evet tipik bir Koç kadını o. Araştırmacı ve enerjik yapısıyla hayatta istediği yere gelmiş, hayatla kavgasını bitirmiş olduğunu düşünüyor. Kendisiyle mutlu insanlara özgü o dingin ama neşeli hava da zaten sinmiş üzerine. “Kariyerimde istediğim yere geldim. Benim için iş hayatı severek yaptığım, dinamik ve yaratıcılık gerektiren bir hayat artık.” Bu tümevaran sevgi anlayışı yaşam felsefesini de oluşturmuş. “Burası imtihan yeri. Doğru ve yanlış yok, deneyimleme var. Elinden geleni yap ve kendini evrenin güvenli kollarına bırak. Tüm canlılara karşı pozitif ve nazik ol. Yardım et ama bunu kalpten yap. Pervaneler ışığa gelir. Sev, sev, sev…” diye özetliyor felsefesini.



Sıracı, işi gereği yıllardır lüks modanın içinde ama en sevdiği, moda olanın genel hatlarını alarak kendine uyarladığı sokak stili. Karıştırmayı, özensiz ama tarz sahibi görünmeyi seviyor. Son dönemde en sevdiği markalar Sportmax, Gucci ve Dolce&Gabbana. Zara en çok uğradığı mağazalardan. Gardırobunun vazgeçilmezi ise çeşit çeşit etekler, jean’ler ve sneaker’lar. Spora çok düşkün; 16 yıldır fitness yapıyor. Kendini polisiye film ve kitap delisi olarak tanımlıyor. Seyahat etmeyi seviyor, özellikle kültürü ve doğası farklı yerlere gitmeye bayıldığını söylüyor. Bir de hangi konuda olursa olsun araştırmayı çok seviyor; bıkıp usanmadan araştırmak hayatının önemli bir bölümünü kaplıyor. Bodrum ve Çeşme vazgeçilmezleri ama Hong Kong’a aşık olduğunu söylüyor. “Oradaki sokak yaşamı dahil bu şehre ait olan her şeye bayılıyorum. Uzakdoğu ve Afrika kesinlikle karış karış gezmek istediğim yerler.”





MAXMARA 7165 TL, İPEKYOL 199 TL, CHANEL 14.110 TL, MACHKA 695 TL



MANTOSUZ OLMAZ!

Manto, özellikle MaxMara manto gardırobunun vazgeçilmez parçası. Kaliteli ve aradığı tarzda ayakkabı bulunca marka ayırt etmiyor ama söz konusu çanta olunca en sevdikleri Chanel ve Celine. Oversize bir triko altına pilise etek ve altına da platformlu açık ayakkabı ile çorap... İşte en sevdiği tarz! Farklı desenleri karıştırarak birlikte giymeyi de çok seviyor.







DOĞALSAN GÜZELSİN

Çok hafif bir makyaj yaptığını, çok nadir ruj kullandığını söylüyor Sıracı. Eczanelerde satılan ve kimyasal madde içermeyen makyaj ve cilt bakımı ürünlerini kullanıyor, tabii hayvanlar üzerinde test edilmemiş olmasına özen gösteriyor. Cilt bakımı için sabah Hindistancevizi yağı, akşamları da kendi yaptığı Bepantol, Medikasol, E vitamini karışımını sürüyor. Gündüz Calvin Klein Euphoria, gece ise Guerlain Arsen Lupin marka parfüm kullanıyor.