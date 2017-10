“İnsan, iyi bir kalp ve sağlam bir karakterle etrafına mutluluk saçmalı” diyor ve yaşam felsefesini de bunun üzerine kurmuş. Hedefleri arasında bir gün kendi markasını yaratmak da var. Bu ay Accessorize Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Ece Şenyıldız’ın güzel enerjisine ve neşesine ortak olduk.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



SAINT PULCHERLE FRANSIZ LİSESİ'NİN ARDINDAN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ'NDE OKUYAN ECE ŞENYILDIZ, üniversiteyi bitirdikten sonra Medina Turgul/DDB ve Leo Burnett gibi uluslararası reklam ajanslarında staj yapmış. İş hayatına 2008 yılında, Radius Design Bureau reklam ajansında başlamış. Bir yıl boyunca Little Caesars Pizza, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Apple ve şimdi içerisinde yer aldığı Unitim Holding bünyesindeki tüm markalara (Accessorize, bebe, Camper, Naked, G-Star, Harvey Nichols, Tommy Hilfiger, Aldo) hizmet vermiş. Ardından iki yıl boyunca İngiltere ve İrlanda’nın tekstil markası Primark’ın Türkiye’deki imalat firmasında çalışmış. Halen Accessorize Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi. “Reklamcılığın ardından çalıştığım tekstil sektörü, bana yeni heyecanlar katan değişik bir tecrübe oldu. Ürettirdiğim şeyleri insanların üzerinde görmek müthiş bir duyguydu. Tekstil sektöründen aldığım bu enerji doğrultusunda perakende sektörüne Accessorize markasına geçiş yaptım. Yıllar önce Accessorize’ın reklam ajansında çalışan biri olarak yıllar sonra marka tarafına geçmek benim için çok özeldi” diyor. Şenyıldız’a göre başarının en önemli anahtarları; doğru zamanlama ve kusursuz organizasyon, etkili iletişim ve sorumlulukları sağlam adımlarla yerine getirmek. “Ne kadar çok isterseniz ve sizi o hedefe ulaştıracak olan çabayı ne kadar çok gösterirseniz hedefinize o kadar kolay ulaşırsınız. Pazarlama sektöründe kendimi daha da geliştirip, deneyimlemem gereken tüm iletişim araçlarını kullanmaya çalışıyorum ama uzun vadede kendi markamı oluşturmakla ilgili hedeflerim var.”







“BARDAĞIN DOLU TARAFINI GÖRMEK LAZIM”

Ece Şenyıldız, sesiyle bile insana pozitif enerji veren insanlardan. En dayanamadığı tavır ise insanın kendini olduğundan farklı biriymiş gibi göstermesi. Enerjisini düşürecek, karakteri ve kalbi sağlam olmayan, rol yapan insanları fazla barındırmıyor hayatında. “İnsan, iyi bir kalp ve sağlam bir karakterle etrafına mutluluk saçmalı ve dürüst olmalı. Ben, etrafıma pozitif enerji veren ve bardağın hep dolu tarafını görmeye niyetli biriyim. İnsan her yaşadığından ders çıkarmalı ve şükretmeli. İçimdeki mutluluk, şükredilme yeteneğimle doğru orantılı.” Hayatı, mevsimleri, dönemleri her yönüyle kabul edip, seven insanlardan Şenyıldız. Yazın masmavi denizde saatlerce yüzmek, kışın ise bembeyaz karlar arasında kaybolup bütün gün kaymak olmazsa olmazları içinde. Deniz kenarında yürüyüşe çıkmayı çok seviyor, hele yanında kaç kilometre yürüdüğünü fark ettirmeyecek kadar keyifli insanlar varsa yürüyüşün tadına doyamadığını söylüyor. Tabii hepimiz gibi alışverişe yapmaya da delice tutkun. “Alışveriş en büyük zaaflarımdan. Saatlerce alışveriş yapabilirim. Özellikle de bilmediğim bir şehrin altını üstüne getirerek hem o şehri keşfetmek hem de keşif halinde alışveriş yapmak bana büyük zevk verir.”







BODRUM, BODRUM

Ece Şenyıldız üç yaşından beri yaz aylarını Bodrum’da geçiriyor. "Bodrum’un çocukluk anılarımda çok özel bir yeri var. Uyanıp güne yüzümü denizde yıkayarak başlayıp, müthiş bir koy manzarasına karşı kahvaltı etmek yaz aylarımın vazgeçilmezi. Hele bir de gün batımına karşı teras keyfi olmazsa olmazım” diyor. Romantik havasıyla kendisini büyülediğini söylediği Paris’i çok seviyor ama çok küçük yaşlardan beri gide gele artık kendisini evindeymiş gibi hissettiği Londra’nın sevgisinde daha ağır bastığını itiraf ediyor.







GÖZ MAKYAJINA BAYILIRIM

Göz makyajını çok seviyor. Mac ve Chanel’in göz kalemleri, Benefit’in eyeliner’ı ve YSL’nin maskaraları favorileri arasında. Clinique ve Shiseido’nun tonik ve nemlendiricilerinden çok memnun. Cilt temizliğinde Lancome Galateis Douceur tek tercihi. Parfümde ise YSL ve Guerlain’den şaşmıyor. “Yves Saint Laurent Manifesto, şişe şişe kullandığım bir parfüm ama bu aralar gündüzleri Mon Guerlain’e tutkunum. Geceleri ise Agent Provacateur kullanmayı seviyorum.”







RAHATLIK HER ŞEY

Ece Şenyıldız için rahatlık çok önemli. True, J Brand, Zara, Mango, H&M ve Twist'in tasarımlarını seviyor. Burberry’nin kazaklarını çok beğeniyor. Çanta ve ayakkabı söz konusuysa eğer Louis Vuitton, Prada, Mansur Gavriel, Chanel, Gucci ve Anya Hindmarch’ın tasarımlarını tercih ediyor. “Siyah ve beyaz tişörte olan düşkünlüğüm herkes tarafından bilinir” diyen Şenyıldız, V yaka düz bir tişörtü gösterişli veya zarif bir kolyeyle tamamlayarak hem şık hem de spor görünmeyi seviyor. Arzu Kaprol, Zeynep Tosun, Marc Jacobs ve Ralph Lauren ise elbise tasarımlarını beğendiği modacılar.







VAZGEÇİLMEZ 10’U

1. Değer yargıları: Karakterimden, dürüstlüğümden ve inançlarımdan hiçbir şey için vazgeçmem.

2. Aile: Çok kıymetli ve değerli bir ailem var, çok şükür. Her koşulda arkamda olduklarını bilmek büyük bir güç. Aile bağları benim için her şeyden daha önemli. En keyif aldığım zamanlarım ailem ile birlikte geçirdiğim zamanlar.

3. Dostlarım: Kardeşim gibi hissettiğim çok özel dostlarım var. Ne olursa olsun orada olduklarını bildiğim güven ve neşe kaynaklarım. İyi ki varlar.

4. Gülmek: Gülmek bir kadının en güzel makyajı bence. İnsan etrafında gülen ve pozitif enerji veren insanlar biriktirmeli. Sıcacık, içten bir gülüş her şeyi güzelleştirebilir.

5. Saygı: Sevgi mi saygı mı diye sorarsanız hiç düşünmeden saygı derim. Çünkü saygı duyduğunuz insanı zaten seversiniz, o sizin için bir değerdir; ama sevdiğiniz insana saygı duymuyorsanız zamanla o sevgi erir biter.

6. İyilik yapmak: “İyiliğe iyilik adettir, kötülüğe iyilik en büyük saadettir” sözünü savunan bir babanın kızı olarak büyüdüm ve yetiştirildim. Yapılan iyilik karşınızdakine değse de değmese de hiç önemli değil.

7. Üslup: Keşke herkes üslubun ne kadar önemli olduğunu bilse ve uygulasa. Hayat çok daha sevgi dolu ve huzurlu bir yer olurdu. Konuşma şekli, tavır, tatlı dil, kibarlık bunlar çok önemli meziyetler. Benim için her zaman kazanan özellikler.

8. Çocuk sevgisi: Yedi yaşında dünya tatlısı ikiz kız yeğenlerim var, ilk göz ağrılarım. İçimdeki çocuk sevgisi olmasaydı bugünkü hoşgörülü ve iyilik düşkünü ben olamazdım. İçimdeki çocuk sevgisini seviyorum.

9. Yemek: Tam bir Boğa burcuyum. Yemek benim için kesinlikle doyma ihtiyacı değil. Şık sofralar, özenilmiş bir sunum eşliğindeki keyif alınan hoş sohbettir yemek yemek benim için.

10. Çiçek: Çiçeklere karşı özel bir zaafım var. Eve gelirken kendi kendime çiçek alırım ve çok mutlu olurum. Çiçek dolu bir vazo günümü güzelleştirir, hayata pozitif bakmamı sağlar ve içimi açar. Çiçek benim mutluluk sebebimdir.