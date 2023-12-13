İş görüşmesinde ne giyilir? Neler giyilmemesi gerekir? Hangi renkler tercih edilmeli?

Bir iş görüşmesine hazırlanırken doğru kıyafeti giymek kendinizi rahat ve güvende hissetmenize yardımcı olabilir. Bir işe alım yöneticisi, kimlik bilgilerinize ve başvuru belgelerinizdeki bilgilere dayanarak sizinle röportaj yapabilirken, uygun şekilde giyinmek de güçlü bir ilk izlenim bırakmanıza yardımcı olabilir. indeed’den derlediğimiz habere göre bu makalede, bir iş görüşmesine giderken nasıl giyinmeniz gerektiğini anlatacağız, kıyafetinizi olası çalışma ortamınıza nasıl uyduracağınızı araştıracağız ve ne giymemeniz gerektiğine dair örnekler vereceğiz.

İş görüşmesine giderken nasıl giyinilmeli?

Doğru görüşme kıyafeti kendinizi güvende ve profesyonel hissetmenize yardımcı olabilir. Bir sonraki iş görüşmeniz için nasıl giyineceğinize dair bazı özel ipuçları:

1. Şirketin kıyafet yönetmeliğini araştırmak. İş görüşmesine hazırlanırken beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için şirketin kıyafet kurallarını araştırmayı düşünün. Kıyafet kuralları gündelik olsa bile, işverenin gerektirdiğinden daha profesyonel görünmek, az giyinmiş görünmekten daha yararlı olabilir.

2. İklime ve mevsime uygun kıyafetleri seçin. Mülakat sırasında rahat edebilmeniz için iklime ve mevsime uygun kıyafetler seçmeye çalışın. Örneğin dışarıda kar yağıyorsa sandalet giymek ya da yaz sıcağında yün bir mont giymek istemeyebilirsiniz.

3. Evcil hayvan tüylerini veya gözle görülür kusurları kontrol edin. İş görüşmeniz için profesyonel görünmenizi sağlamanın bir başka yolu da giysilerinizde evcil hayvan kılı, delik veya leke olup olmadığını kontrol etmektir. Görüşmeyi yapan kişinin profesyonelliğinize ve kimlik bilgilerinize odaklanmasını engelleyebileceği için bu detayların yer aldığı giyim eşyalarını giymek istemeyebilirsiniz.

4. Giysilerin ütülü ve kırışıksız olduğundan emin olun. Mülakata giderken ne giymeye karar verirseniz verin, potansiyel bir işverenle görüşmeden önce kıyafetlerinizi ütülemek iyi bir fikirdir. Bu, görüşmeye hazırlanmak için zaman ayırdığınızı ve işyerindeki görünüşünüze önem verdiğinizi göstermenize yardımcı olabilir.

5. Zaman kazanmak için kıyafetinizi önceden hazırlayın. Mülakattan önceki gece, giymeyi planladığınız kıyafeti hazırlamayı veya asmayı düşünün. Bu, zamandan tasarruf etmenize yardımcı olabilir ve başvurduğunuz rolle eşleştiğinden ve uygun olduğundan emin olmak için tüm giyim eşyalarını birlikte gözden geçirmenize olanak tanır.

6. Kendin ol. Mülakatları kişiliğinizi sergilemek ve işe alım yöneticisine kendiniz hakkında başvuru belgelerinizde belirtilenlerden daha fazlasını göstermek için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, cesur renklerden hoşlanıyorsanız, nötr pantolonlarla parlak renkli bir üst giymeyi tercih edebilirsiniz.

Kıyafetinizi iş yeri ile nasıl eşleştirebilirsiniz?

Şirketi zaten araştırdığınız için, işyeri ve hangi düzeyde formalitenin uygun olduğu konusunda fikir sahibi olmalısınız. İnsanların ofiste ne giydiğine dair fikir edinmek için sosyal medya sitelerindeki fotoğraflara bakın. Emin olmadığınız durumlarda temiz ve profesyonel bir şeyler giymek iyi bir fikirdir. İşte karşılaşabileceğiniz bazı iş yeri türleri ve görüşme sırasında ne giymeniz gerektiği:

Resmi giyim zorunlu olmayan iş yeri

Resmi olmayan iş yerleri için daha günlük ama yine de profesyonel görünen kıyafetler tercih edilmeli. Aşağıda resmi giyim zorunlu olmayan iş yeri kıyafeti için önerilen bir rehber bulunmaktadır:

Koyu kot pantolon veya pantolon

Desenli veya koyu renkli bir bluz, düğmeli veya polo yaka gömlek

Diz boyu bir etek

Diz boyu bir elbise

Bir hırka

Düz veya topuklu ayakkabılar, düzgün ve temiz, burnu kapalı ayakkabılar

Kıyafetinizi tamamlayan takılar; ancak genellikle takılarla oynuyorsanız dikkatinizi dağıtabileceği için takılardan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Alım satım yapılan bir iş yeri

Özellikle müşteriyle yüz yüze olmanız gereken alım satım yapılan bir pozisyona başvuruyorsanız, biraz daha rahat ve sade giyinmek isteyebilirsiniz. Bunun için önerilen giyim rehberi şu şekilde:

Siyah veya lacivert takım elbise pantolonu

Siyah veya lacivert elbise diz boyu elbise veya kalem etek

Düğmeli gömlek veya bluz

Hırka veya ceket (blazer ceket isteğe bağlıdır)

Düz ayakkabılar, topuklu ayakkabılar, oxford veya mokasen ayakkabılar

Kemerler kravatlar veya fular isteğe bağlıdır

Kıyafeti tamamlayan ancak çok cesur olmayan takılar

Resmi işyeri

Resmi bir iş yeri için daha da şık giyinebilirsiniz. Aşağıda resmi bir işyeri mülakat kıyafeti için önerilen bir kılavuz yer almaktadır:

Koyu renkli bir takım elbise

Uyumlu bir ceket ile özel dikilmiş bir elbise

Uyumlu bir ceket ile diz boyu etek

Takım elbise pantolonu, düğmeli gömlek veya bluz ve ceket

Bir kravat ya da fular

Kapalı parmaklı ayakkabılar, düz ayakkabılar veya topuklu ayakkabılar, oxford ayakkabı

Kıyafeti tamamlayan ancak çok şatafatlı olmayan klasik takılar

Mülakat için giyinmeye ilişkin ipuçları

İş görüşmeniz sırasında doğru kıyafeti giydiğinizden emin olmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Hazır ol

Mülakat hazırlığının bir parçası olarak, özgeçmişlerinizi saklayabileceğiniz güzel bir çantanın yanı sıra bir not defteri ve kalem bulundurduğunuzdan emin olun. Mülakat yerine varmanın ne kadar sürdüğünü ve 15 dakika erken varmanın ne kadar sürdüğünü araştırın. Görüşme sırasında dikkatinizin dağılmasını önlemek için cep telefonunuzu sessize alın.

Uygun makyaj yapın

Makyajınızı profesyonel tutun ve aşırıya kaçmayın. Saçınızı basit tutun ve mümkünse sürekli saçınıza/yüzünüze dokunmamak için yüzünüzden uzak tutabileceğiniz bir saç modeli kullanın.

İşverenin dövme politikasını araştırın

Birçok işveren işyerinde dövmenin kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. Uygunsuz dövmeleriniz varsa bunları kapatmayı düşünebilirsiniz. Sektöre bağlı olarak dövmelerin kabul edilebilir olup olmadığını araştırmak isteyebilirsiniz.

Güçlü kolonya veya parfümden kaçının

Hijyeninize dikkat edin ve görüşmeden önce duş alıp bakım yapmaya çalışın. Parfüm veya kolonya kullanıyorsanız, kokunun çok baskın olmaması için ne kadar sürdüğünüze dikkat edin. Çok güçlü bir kolonya veya parfüm, işe alım yöneticisinin dikkatini dağıtabilir ve sizin kimlik bilgilerinize ve adaylığınıza odaklanma yeteneğini etkileyebilir.

İş görüşmesine giderken ne giyilmemeli

Profesyonel ve toplantıya hazırlıklı görünmenizi sağlamak için iş görüşmesi sırasında giymek istemeyebileceğiniz şeylerin bir listesi: