Simge Üngör’ün ilk kitabı "Vampirle Görüş-me", klişelere meydan okuyarak iş görüşmelerini eğlenceli bir bakış açısıyla ele alıyor.

Postiga Basın Yayın Tanıtım tarafından yayınlanan kitap, raflarda yerini aldı. Kitabında iş görüşmelerinde başından geçen olayları eğlenceli bir dille ele alan Simge Üngör, patronları 5 türe (Drakula, Vampirella, Standart Vampir, Yarım-Kan Vampir, Vampircik) ayırıyor.



"Bu kitabın amacı patronlarımızdan nefret etmeden, küsüp istifa etmeden ya da kan kaybından ölmeden de birlikte çalışılabileceğinin bir yolu olduğunu kanıtlamaktır" diyen Simge Üngör'ün kitabı hem plaza çalışanları hem iş hayatına hazırlanan öğrenciler hem de farklı kariyer planları yapanlar için eğlenceli bir rehber niteliğinde.













