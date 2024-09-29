İş yerinde nasıl daha güvenilir olunur? Başarıya giden yolda 11 öneri

Bir ortamda güven duygusuyla var olabilmek hem kendiniz olabilmek hem de samimiyet bulabilmek demektir. Eğer bir yerde güven eksikliği varsa sürekli yanlış bir şey yapma kaygısı ve bundan ötürü küçümsenme korkusu ile yaşarsınız. Bu yüzden eğer bir ortamda güven varsa, işler yolundadır ve herkes özgürce davranabilir – özellikle de iş yerinizde. Daha az çekişmenin ve yargılamanın olduğu bir çalışma ortamında her düzey ve departmandaki çalışanlar başarılı olur.

İŞ YERİNDE GÜVEN NEDEN ÖNEMLİ?

- Güvenlik ve amaç oluşturur

İnsanlar daha büyük bir şeyin parçasıymış gibi hissetmeyi severler. İşyerinde, bir ekibe üretken bir katkıda bulunma arzusu, ekibinizdeki insanlar arasında işbirliği ve güven duygusuyla başlar. Kimse güvenin olmadığı bir takımda oynamak istemez.

- Verimliliği arttırır

Güven üretkenliği artırır ve ekip çalışmasını geliştirir. Güven duyduğunuzda ekip olarak çalışmak çok daha kolaydır çünkü güven beraberinde güvenlik hissi getirir. Psikolojik güvenlik, bir ekibin savunmasız olmasına, risk almasına ve sınırlarını zorlamalarına olanak tanır. Güven ortamına sahip ekipler yeni şeyler denemeye, geri bildirim vermeye, liderliğe girip çıkmaya ve yaratıcı problem çözücüler olmaya daha isteklidir.

- Sadakat ve bağlılık sağlar

Kişisel ilişkilere benzer şekilde, eğer güveniniz yoksa muhtemelen o ortamda kalmak istemeyeceksiniz. İş yerinde güvene sahip olmak, çalışan deneyiminin ve çalışanların elde tutulmasının önde gelen faktörlerinden biridir.

Çalışanlarınızın yeni iş aramaya zaman harcamamasının bir diğer faydası da işe daha bağlı olmaları ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarıdır. Güçlü bir güven temeli oluşturan bir işyerinde iş tatmini ve çalışanların morali de artar.

Güven eksikliği olan iş yerleri genellikle toksik ortamlardır ve kötü patronlar, mikro yönetim ve manipülasyon barındırır. Bunların da işten ayrılmak için iyi nedenler olduğunu belirtmeliyiz!

Sonuç olarak, güven, iş yerinizin işbirliği, yaratıcılık, saygı ve dürüstlükten oluşan bir temel oluşturmasına yardımcı olur. Peki bu güven nasıl mı inşaa edilir? İşte birkaç fikir…

İŞ YERİNDE NASIL GÜVENİLİR OLUNUR?

1) Şeffaflık kültürü oluşturun

Maaşta şeffaflık konusu, her ofiste gündem olmuştur. İşyerinde bu gerçekten önemli. Maaş şeffaflığı, liderliğin ücretlendirme metodolojisini veya çalışanların maaşlarının ardındaki "neden"i açıklaması anlamına gelir.

Bu şeffaflık da herkes için sağlıklıdır. Bu, liderliğin mantığının şeffaf olduğu ve çalışanların kendilerine adil ve eşit ücret ödendiğini bildiği anlamına gelir. Bu, doğası gereği güven oluşturmaya yardımcı olur.

Ama biz şeffaflık kavramını biraz daha ileri götürün diyoruz. Bunun çalışma ortamının hemen hemen her alanına da sızması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, çalışanlar ve yöneticiler güçlü ve zayıf yönleri konusunda şeffafsa ekiplerin birlikte nasıl etkili şekilde çalışabileceğini bir hayal edin.

Mesela daha güçlü iletişim becerilerine sahip biri, bir ekibin dışarıya dönük görevlerini yerine getirebilir. Son derece organize ve detay odaklı bir ekip üyesi, ekip takviminin veya haftalık gündemin oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Kısacası şeffaf olmak, ekibinizdeki her kişinin becerilerini geliştirme fırsatına sahip olması ve tüm ekibin güçlenmesi anlamına gelir.

İş yerinde şeffaflık aynı zamanda sırlara daha az yer verilmesi anlamına da gelir. Toksik iş yerlerinde ofis dedikoduları ve dışlayıcı davranışlar yaygındır. Şeffaflık, insanların gelişebilmesi ve "ışıklarının" parlamasına izin verir.

2) Sahte mükemmellikten kurtulun

Hepimiz bunu gördük (ya da yaptık). Birisi mükemmelmiş gibi davrandığında, bu gerçekten sinir bozucu olabilir. Çünkü bu hem aldatıcı geliyor hem de insanın kendisini tamamen ilgisiz hissetmesine neden oluyor.

Burada fazla felsefi olmaya gerek yok, bu tür mükemmeliyetçilik “kalkanı” genellikle insanlar kendilerini hata yapacak veya özgün benliklerinin ortaya çıkmasına izin verecek kadar güvende hissetmediklerinde ortaya çıkar. Belki yetiştirilme tarzlarından kaynaklanan travma nedeniyle doğası gereği güvensizdirler, belki bir konuda zorbalığa maruz kalmışlardır. Ya da belki ofise yeni geldiler ve utangaç hissediyorlar…

Beklenen ve değer verilen şeyin kusur olduğu bir iş yeri yaratın. Kusurlar olumsuz şeyler değildir. Bu, insan olmanın evrenselliğine (ve bunun gerektirdiği tüm dağınıklığa) değer verdiğiniz anlamına gelir. Kusurlara değer vermek; başarılı olmak için mükemmeliyetçilik maskesi takmak zorunda olduklarını hissetmeden, herkesin kendisi olmakta, hata yapmakta, öğrenmekte ve büyümekte serbest olması anlamına gelir.

3) Yapılan işlerin kredisini cömertçe paylaşın

Hepimiz zaman zaman işimizin bir şeye yaradığını hissetmek isteriz (Burada sizi "değerli" yapan şeyin işinizin olmadığını hemen açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.)

İşyerinde krediyi cömertçe paylaşmak, bir projeye yardım eden, önemli bir sunuma katkıda bulunan veya hasta olan bir meslektaşının yerini doldurmak için erken gelenlerin, katkılarından dolayı kredi almasını sağlamak anlamına gelir.

Takdir, insanlara görüldüklerini hissettirir. Görüldüğünü hisseden kişilerin kendilerini değerli hissetme olasılıkları daha yüksektir. Değer verildiğini hisseden insanlar daha mutlu ve daha üretken olacaklardır.

4) İnsanların birlikte çalışmak isteyeceği biri olun

İnsanların birlikte çalışmak isteyeceği biri olduğunuzdan emin olmanın en iyi yolu nedir? Empati yapmak. Empati; takdiri, kabulü, nezaketi ve gerçek dinlemeyi kapsar. Hepimiz empati sahibi, fikirlerimizi ve deneyimlerimizi dinlemeye istekli insanlarla çalışmak isteriz.

Aynı zamanda nazik olmanızda da fayda var. Bu tavsiye klasik ama aslında oldukça önemli, çünkü herkes hayatında zorluklar çekiyor. Herhangi bir etkileşimi öncelikle nezaketle karşılamak en iyisidir.

Nezaketin yanı sıra, genel olarak yardımsever olmak ve başkalarının ihtiyacı olduğunda karşılamaya istekli olmak güven duygusunu besler. İş arkadaşlarınız, onlara karşı nazik olacağınıza ve ihtiyaç anında size güvenebileceklerine inanırlar. Ve karşılığında muhtemelen aynısını sizin için yapacaklardır. Bu tür bir tutum, toksik iş yeri atmosferinin antitezidir.

5) Açık ve net diyaloğu teşvik edin

Bundan kastımız zalimlik derecesinde dürüst olmak değil. Açık sözlü olmak doğası gereği güven inşaa eder. Bir şey söylemeden önce lafı dolaştırıyorsanız, kurnaz görünebilir veya konuştuğunuz kişide bir şeyler sakladığınız hissi yaratabilirsiniz. Bu da güven açısından pek iyi değil. Ancak iş yeriniz açık ve net diyaloğu teşvik ediyorsa, beraberinde güven de gelir.

Patronunuza söylemekte zorlandığınız bir şey varsa söyleyin. Bir projeyle ilgili ekstra yardıma ihtiyacınız varsa bunu söyleyin. Yapıcı eleştiriniz varsa verin. Dürüstlük güvene, güven de dürüstlüğe yol açar. Açık sözlü olmak bir güven kültürü yaratmaya yardımcı olur.

6) O klişe kuralı takip edin

Hepimizin çocukluğundan itibaren duymaya alışık olduğu o klişe kuralı bilirsiniz: “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma.” Ancak çok yönlü ve karmaşık çalışma ortamlarında (ya da aslında hayatın herhangi bir alanında yön alırken) yetişkinler için bu kural yeterli değildir.

Onun yerine bu modifiye edilmiş kuralı takip edin: "Başkalarına, kendilerine yapılmasını istedikleri gibi davranın.” Ne isteyeceğinizi hayal etmek yerine, klişe kurala biraz daha fazla empati aşılayın ve karşı tarafın ne isteyeceğini düşünün. Bu, bir meslektaşın yaşam deneyimini, becerilerini, geçmişini, yetiştirilme tarzını, çalışma tarzını, iş sevgisini veya diğer ayrıntıları hesaba katmak anlamına gelebilir.

Bu, sizinkinden farklı deneyimlere değer vermek ve onlardan ders almak anlamına gelir. Böylelikle, meslektaşlarınızın yaşadıkları deneyimlere güvenerek ve onları takdir ederek nezaket ve anlayış ile tanışırsınız.

7) Olduğunuz gibi davranın – kötü yönleriniz dahil

Etrafınızdakilere kişiliğinizin pek de havalı olmayan taraflarını göstermeniz güven oluşturmanıza yardımcı olur. İneklik. Erteleme eğilimleri. Mükemmeliyetçilik. Kaygı.

Uğraştığın konu ne olursa olsun, eğer istersen onun hakkında konuşmakta sorun yok. Şanslıysanız, bu başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham verecektir ve meslektaşlarınızla, birbirinizle birlikte güvende hissedeceğiniz, olumsuzlukların yakınlaştırdığı bir ilişki kurmanın tadını çıkarabilirsiniz.

8) Hata yaptığınızda itiraf edin ve özür dileyin

İşyerinde her zaman hatalar ve aksilikler olacaktır. Bu hayatın bir kuralı. Ve sorun değil! Hataların öğrenme ve büyüme için değerli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Aslında hata yapmadan öğrenmenin gerçekten zor olduğu tartışılır.

Hatalar olduğunda önemli olan onlara nasıl tepki verdiğinizdir. Bir hata yaptıktan sonra iş arkadaşınızı suçlamanın ya da yaptığınız şeyi örtbas etmeye çalışmaya gerek yok. Aksine, hatanızı hızla kabul etmelisiniz, kritik bir hata olsa bile ona sahip çıkın.

Özellikle kendinizi güven odaklı olmayan bir iş yerinde bulursanız, bunu söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunun farkındayız. Her şeyi berbat ettiğinizi kabul etmeniz sizi savunmasız bir duruma sokar. Ancak cesaretinizi toplayıp bunu yaparak, kendi utanç duygularınızın yerine güvene öncelik veriyorsunuz. Buna karşılık, yaptığınız hataya rağmen, büyük bir hata olsa bile, insanlar muhtemelen size güvenmeye devam edeceklerdir.

9) Büyümeyi ve merakı teşvik edin

Bir hatayı sahiplenmek, büyüyen ve gelişen bir zihniyet gerektirir. Ve büyüme zihniyetinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelişim zihniyeti, alanınızda gerçek bir uzman olsanız bile, her şeyi bilmediğinizi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Büyüme arzusu, başkalarının deneyimlerine değer vermekle ilgilidir. Eğer insanlara merak duygusuyla yaklaşır, yargılamaz ve her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu kabul ederseniz, güven duygusu karşı tarafa geçecektir.

Çalışma ortamınız öğrenmenin harika olduğunu, bilmenin ise hoş olmadığını vurguluyorsa, bu iyi bir işarettir. Hiçbirimiz her şeyi bilmiyoruz ve hiçbirimiz mükemmel değiliz.

10) Özerkliğe öncelik verin

İnsanlar kendilerine güvenildiğini hissettiklerinde başkalarına güvenme eğilimindedirler.

Eğer patronunuz, önemli olduğunu bildiğiniz büyük bir proje konusunda size güvenirse, bu kendinizi güçlü hissetmenizi sağlar, değil mi? Ancak ekibinize veya meslektaşlarınıza güvenmenin tek faydası çalışanların katılımı değildir.

Kimsenin mikro yönetici patronlardan hoşlanmadığını düşündüğünüzde özerkliğin önemini görmek kolaydır. Sinir bozucudurlar, ancak mikro yöneticilerle ilgili sorunun asıl kökü, onların doğası gereği size güvenilmez hissettirmesidir. İş yükünüzü her yönüyle yöneterek, sağduyunuza güvenmiyormuş gibi hissetmenizi sağlarlar. Eğer herkesin bir miktar özerklik verilirse, katılım daha büyük olur.

11) Savunmasız olun

Brené Brown şöyle diyor: “ Aidiyetin tam tersi uyum sağlamak. Uyum sağlamak, değerlendirmek ve alışmaktır... Aidiyet, önce kendinize ait olmaktır. Gerçeğinizi konuşmak, hikayenizi anlatmak ve asla başkaları adına kendinize ihanet etmemek. Gerçek aidiyet duygusu, kendinizi değiştirmenizi gerektirmez. Olduğun kişi olmanı gerektirir. Ve bu da savunmasızlık içerir.”