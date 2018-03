“Profesyonelliğin en önemli sırrı; kişinin yaptığı işi inanarak ve severek yapması” diyor Cetaphil Pazarlama Yöneticisi Nihal Şen ve ekliyor; “Hem özel hayatta hem iş hayatında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri ise hayatı sadeleştirerek yaşamak.”

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



1978 yılında Çorum’da doğan Nihal Şen, 2001 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuş, ardından aynı bölümde biyoteknoloji alanında yüksek lisansını tamamlamış. 2006 yılının ocak ayında tıbbi tanıtım sorumlusu olarak ilaç sektörüne geçmiş ve Onkoloji-Hematoloji alanında üç yıl çalışmış. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın farklı alanlarında tıbbi tanıtım sorumlusu, ürün müdürü ve uzman ürün müdürü olduktan sonra 2017’nin nisan ayından itibaren aynı grupta pazarlama yöneticisi olarak görev yapıyor, pediatri ve dermatoloji portföylerini yönetiyor. Küçük bir çocukken pediatrist olmak istiyormuş, sonraları fikri değişmiş ama sonunda yine tıpla ilgili bir meslekte ve hatta pediatri uzmanlarıyla çalışmanın kaderinde olduğuna inanıyor. Nihal Şen de her başarılı kadın gibi işine aşık. Uzun vadede kariyer hedefleri daha çok sorumluluk alacağı, çalıştığı şirkete ve kendine katkıda bulunacak bir pozisyonda yer almak üzerine kurulu.



Hayatı sadeleştirmek lazım

İş hayatı, üzerine bir de şehir hayatının getirileri olan stres, koşuşturma, trafik ve kalabalık eklenince insan çileden çıkarabiliyor. Nihal Şen tüm bunlardan kurtulmanın yolunu hayatı basitleştirmekte bulmuş. “Hayatın bu kadar yoğun ve karmaşık geçtiği bu günlerde her şeyi olabildiğince sadeleştirerek yaşamak gerektiğine inanıyorum. Bunun hem özel hayatta hem de iş hayatında başarıda etkili olduğunu düşünüyorum” diyor. İş dışında da çok seyahat ediyor. Gittiği yerleri, sanki oranın yerlisiymiş huzurlu ve sakin şekilde sindirmeyi çok seviyor. Müze gezmekten çok, sokaklarda kaybolarak şehri keşfetmenin değeri paha biçilemez onun için. Yurt dışı seyahatlerini genelde daha önce görmediği yerlerde planlamaya çalışıyor fakat Barcelona, Prag ve Paris bulunmaktan en keyif aldığı şehirler. Yurt içinde ise yaz tatili için eşiyle Ege kıyılarını tercih ettiklerini söylüyor. “Eşimle birlikte son yıllardaki favori tatil destinasyonumuz Selimiye. Bodrum, Alaçatı, Kaş ve Cunda da tatil için gitmeyi sevdiğimiz yerler arasında.” Şen’in son zamanlardaki en büyük hobisi ise seramik. “Bir kursa gidiyorum. Nasıl geçtiğini anlamadığım dört saatimi her hafta bu güzel aktiviteye ayırmaya çalışıyorum” diyerek sürdürüyor sözlerini.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen görüntü müstakil evimizin bahçesinde arkadaşlarımla oynadığımız oyunlar.



2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik özelliği; riyakarlık.



3. Tatlı yemekten asla vazgeçmem, sonradan pişman olacağımı bilsem bile.



4. Gerçek hayattaki kahramanlarım; annem, babam ve abilerim.



5. Başucu kitaplarım; Kürk Mantolu Madonna, Serenad ve Küçük Prens.



6. En sevdiğim yazarlar; Sabahattin Ali ve Dan Brown.



7. Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sırasında Londra seyahati var.



8. Son günlerde en çok İstanbul’un trafiğinden şikayet ediyorum.



9. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Barcelona. Yemekleri, havası ve inanılmaz enerjisi beni her seferinde çok mutlu ediyor.



10. Cetaphil Krem, telefonum ve kitabım seyahatlerde asla yanımdan ayırmadığım üç şey.



Vazgeçilmez 10'u

1. Ailem. Birbirine çok bağlı bireyleri olan, çok özlediğim, her şeyiyle saygı duyduğum ve içinde bulunmaktan büyük gurur duyduğum vazgeçilmezim.



2. Dostlarım. Yıllar geçtikçe sayısı azalan ama paylaşımı artan, olduğum gibi beni kabullenip seven, birlikte olmaktan çok zevk aldığım insanlar.



3. İşim. Evden daha çok vakit geçirdiğim, bana çok büyük tecrübe kazandıran, birlikte çalışmaktan zevk aldığım insanların olduğu yer.



4. Eşimle seyahat etmek. Onsuz olmaz.



5. Cilt bakım ürünlerim. Cetaphil Dermacontrol serisi.



6. Film izlemek. Evde eşimle birlikte film izlemeyi hiçbir şeye değişmem.



7. Yemek yapmak. Arkadaşlarıma evde yemek yapmayı çok severim.



8. Seramik yapmak. Çamura elle dokunarak hayatın tüm karmaşasından uzaklaşmak ve yaratıcılığı kullanarak farklı bakış açıları kazanmak mümkün.



9. Tatlı yemek. Vazgeçilmez.



10. Konsere gitmek.







Cetaphil bakım kremlerinin yanı sıra Benefit They're Real! maskara, MAC'in fondötenleri ve KIKO allık Şen'in favorileri arasında