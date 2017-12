Başarılı bir iş hayatının sırrını sorumluluk duygusuna sahip olmak ve mücadeleden yılmamak olarak açıklıyor Eren Holding E-Ticaret ve Pazarlama Direktörü Gülce Şeneren. Onu tanıdıktan sonra siz de başarısının ve saygınlığının sırrını keşfediyorsunuz; samimi, dürüst ve pozitif.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Bilkent Üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi’ne bağlı Binghamton Üniversitesi tarafından ortak yürütülen bir çift diploma programının uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan 29 yaşındaki Gülce Şeneren, Eren Holding’de çalışmaya başlayarak kariyerinin ilk adımlarını atmış. Altı sene farklı departmanlarda görev aldıktan sonra şu an Eren Holding’de E-Ticaret ve Pazarlama Direktörü olarak çalışıyor. Kendine kurduğu renkli dünyasında ailesiyle, dostlarıyla, hayvanlarla çok mutlu ama işine de aynı derecede aşık. Mutlaka yapılacaklar listesinin ilk sırasında işiyle ilgili global TEDx’te konuşmacı olabilmek ve insanlara vizyon sunmak geliyor. Şeneren’e göre sağlam bir kariyer, çok ayaklı bir planlar dizisinden geçiyor ve en önemli noktaları ise dürüst, çalışkan, sadakatli, karakter sahibi, sabırlı olmak ve her zaman kendini geliştirmek. Bir de gülmenin gücüne inanıyor. “Bence gülmek, herkes için pozitif bir ortamı da beraberinde getirir. En çok yakın arkadaşlarımla kurduğum diyaloglar beni eğlendirir ve güldürür” diyor ve ekliyor: “Son günlerde en çok dünyadaki negatif atmosferden şikayetçiyim. Aynı zamanda hayatımızdaki belirsizlik oranının yükselmesi ve dünyadaki güven ortamının azalması beni çok üzüyor.”







Vazgeçilmez 10’u

1. Ailem. Hayattaki en büyük değer.



2. Dostlarım. Herkesin yanında rahat ve mutlu hissedeceği gerçek dostları olmalı.



3. Hayvanlar. En içten canlılar, özellikle sokak hayvanları için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.



4. İş hayatım. Kadın-erkek herkesin saygınlık kazanması için gerekli en önemli kavram.



5. Seyahat etmek. Seyahat etmeye aşığım diyebilirim. Uçağa binmek, yeni yerler keşfetmek bana inanılmaz keyif veriyor.



6. Teknoloji. Her gün hızla gelişen teknolojide geride kalmamak adına sürekli takipte olmak gerek.



7. Spor. Spor yapmak sağlıklı yaşam için olmazsa olmaz. Şu an kickboks ile ilgileniyorum. İnanılmaz stres attırıyor, tavsiye ederim.



8. Müzik. Benim için en iyi terapi.



9. Alışveriş yapmak. Herkes için ilk 10’dadır muhakkak.



10. Dondurma. Yapmak da yemek de en büyük keyif.







Okumalı baş ucu kitaplarınız neler?

Fareler ve İnsanlar ile Shantaram. Azra Kohen ile Khaled Hosseini’nin kitaplarını da severek okuyorum.







Tamamlayıcı detaylar

1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma gelen ilk görüntü canım ablam.



2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik özelliği ikiyüzlülük.



3. Müsrifçe para harcamaktan asla çekinmeyeceğim tek şey ayakkabı.



4. Dondurma yemekten asla vazgeçmem, sonradan pişman olacağımı bilsem bile.



5. Gerçek hayattaki kahramanlarım ailem.



6. Hayat felsefem iyi bir insan olmak, çünkü kalpten iyi olan kişiler her zaman kazanır.



7. Başarılı bir iş hayatının sırrı, aldığın sorumluluğu ve işi ne pahasına olursa olsun geliştirmek ve genişletmek için mücadele etmekte gizli.



8. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir Los Angeles, çünkü insanlar hep huzurlu ve Los Angeles bu huzuru birbirlerine yansıttıkları bir şehir.



9. Kulaklığım, spor ayakkabılarım ve iPad’im seyahatlerde yanımdan ayırmayacağım üç şeydir.



10. Hayattaki en büyük korkum, yapmak istemediğim bir işi yapmak zorunda kalmak.