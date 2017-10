Hoşunuza gitse de gitmese de gerçek bu; dünyayı sadece mutlu insanlar güzelleştirecek! Avon Kurumsal İletişim Direktörü Hande Orhan da aynı fikirde. “Birlikte çalışmaktan keyif alacağın ekipler yarat, çünkü mutlu insanlar güzel işler çıkarır” diyor.

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



60’LI YILLARIN REKLAM SEKTÖRÜNÜ ANLATAN MAD MEN DİZİSİ DAHA YAYINLANMADAN ÖNCE BİLE KONUYLA YAKINDAN İLGİLENDİĞİNİ, reklamları izlemeyi ve hikaye anlatmayı çok sevdiğini söylüyor Avon Kurumsal İletişim Direktörü Hande Orhan. Sonraları reklamcılığın kendisi için ideal meslek olduğuna inanmış, olmuş da… Galatasaray Lisesi’nin ardından üniversiteyi Fransa’da okuduktan sonra reklamcı olma hayaliyle yurda dönmüş ve kariyerinin ilk yıllarında BART Reklam Ajansı’nda yaratıcı bölümden müşteri tarafına kadar birçok farklı ekipte rol almış. Dört senelik ajans macerasından sonra Yapı Kredi Kurumsal İletişim ekibine geçmiş ve etkinlik, iç iletişim, sosyal sorumluluk gibi farklı alanlarda değişik pozisyonlarda çalışmış. Şimdi hem mesleğinde başarıyı hem de eşi, iki yaşındaki oğlu ve dört yaşındaki köpeğiyle özel hayatında mutluluğu yakalayan Orhan, 2012 yılından bu yana Avon’da Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesi’nden sorumlu İletişim Direktörü olarak çalışıyor. “Kurumsal dünyada iletişimin geldiği nokta beni çok heyecanlandırıyor. Kariyer hedefim hangi pozisyonda olursam olayım fark yaratacağım, yeni fikirler üretebileceğim, ortaya çıkardıklarımla gurur duyabileceğim işler yapmak” diyen Orhan için iş hayatında başarının sırrı; fark yaratmaktan, inanılan fikrin sonuna kadar arkasında durmaktan ve ofis ortamına keyif ve eğlence katmaktan geçiyor. “Ne yaparsan yap, daha iyisini yapmanın mutlaka bir yolu var. Bıkmadan denemek ve değişmek zamana ayak uydurmanın tek yolu.” İş hayatındaki mottosunu ise şu sözleriyle açıklıyor: “Kişilerle değil inanmadığın fikirlerle ve yanlışlarla savaş. Sıkılarak, söylenerek çalışan ekiplerden de, o ekiplerin çıkardığı işlerden de hayır gelmez. Birlikte çalışmaktan keyif alacağın ekipler yarat, çünkü mutlu insanlar güzel işler çıkarır.”







Hande Orhan sabırsız yanını ise anne olduktan sonra törpülediğini söylüyor. Çok sabırsız bir insanım ama anne olduktan sonra bu yönümü dengelemeyi öğrendim. Sadece sonuçtan değil süreçten de zevk almak, kendi hızını karşıdakinin hızına göre ayarlamak son dönemde öğrendiğimi düşündüğüm önemli bir özellik” diyor ve ekliyor, “Hala olmak istediğim noktada değilim ama çalışıyorum.”







YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN

YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL

Mevlana’nın şiirinde dediği gibi ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ sözleri yaşam felsefesi olmuş. ‘Miş’ gibi yapan insanlardan hoşlanmıyor. İnsanın önce kendini tanıması, kabul etmesi gerektiğine inanıyor.



“Hem iş hem özel hayatımda samimi ve kendi gibi olan insanlarla çok daha rahat anlaşırım. Bu yüzden kendimi tanımak ve anlamak için de çabalıyorum. Aynı şekilde çevremdeki insanları gerçekten tanımanın, anlamanın önemine de inanırım. İş ve özel hayatta en büyük sıkıntılar, bir insandan olamayacağı birine dönüşmesini istemekten kaynaklanıyor. Tüm ilişkilerimde buna dikkat ediyorum.”







BAKIM ÖNEMLİ

Hande Orhan sorunlu bir cildi olmadığını ama yoğun iş hayatı ve her gün yapılan makyajın cildini kötü etkilediğini söylüyor. Bu nedenle cilt bakımındaki favori kurtarıcısı Avon Anew Clinical Overnight Hydration Maske. Bunun yanı sıra hyaluronik asit ve E vitamini serumlarını da takviye için kullanıyor. İşi gereği her tür makyaj malzemesini deniyor ama favorisi krem allıklar. Avon Today, Tomorrow, Always ile Thierry Mugler Alien favori parfümleri.







BÜYÜK ÇANTASIZ OLMAZ

Modayla pek çok kadın gibi yakından ilgileniyor. Maskulen kesimleri feminen çizgilerle karıştırmaktan hoşlanıyor. Diane Von Furstenberg, Ralph Lauren ve Elie Saab’ın tasarımlarını çok seviyor. Cos, Machka ve Massimo Dutti de tercih ettiği markalar arasında. Kalem eteklere, farklı renk ve desenlerdeki stiletto’lara ve büyük boy çantalara da tutkun olduğunu söylüyor.