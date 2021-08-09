Nil Çiçek: “Nitelikli eğitim her çocuğun hakkı”

Yazı: Gülru İNCU

İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde lisans eğitimi sonrası, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış Nil Çiçek. Eğitime gönül vermiş, çocukları çok seven ve hep öğretmen olmak istemiş biri olarak meslek hayatına üniversite ikinci sınıfta stajyer matematik-geometri öğretmeni olarak başlamış. 16 yıllık profesyonel meslek hayatında matematik öğretmenliği sonrası, 10 yılı aşkın süre okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve Türkiye geneli eğitim direktörlüğü yapmış. Beş yıl boyunca Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çok sayıda başarılı çalışmaya imza atmış. Nisan ayından bu yana Uğur Okulları Genel Müdürü olarak eğitim-öğretim, yatırımlar, sınav ve yayınlar, PDR ve AR-GE, finans, kurumsal pazarlama ve kurslar olmak üzere yedi ayrı birime liderlik ediyor.

“AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA YARATMAK”

“Yeni şeyler öğrenme heyecanım, öğrendiğim bilgileri paylaşarak, insanların ve toplumun faydasına kullanma alışkanlığımın çocuk sevgimle birleşmesi öğretmenlik mesleğini seçmeme vesile oldu” diyor Çiçek. Hedefi ise Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından birinin lideri olarak, tüm dünya çocuklarının faydasına olacak yeni işler yapmak. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi, CIFAL İstanbul’un Danışma Komitesi üyesi. Buradaki amaçlarının da nitelikli ve kaliteli eğitimi dünyanın her yerine götürmek, her çocuğa ulaştırmak, daha yaşanabilir, istikrarlı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmak olduğunu söylüyor.

“ÖNEMLİ OLAN YİTİRMEDEN KIYMETİNİ BİLMEK”

“İş hayatımda ruh ve fiziki sağlığıma en iyi gelen formül; öğrencilerimle bir arada olmak, onlarla sohbet etmek. Çocukları ve işimi çok seviyorum. Öğrencilerimizin faydasına olacak yeni işler ortaya çıkmasına vesile olmak, çocuklarımızın mutluluğunu sağlayabilmek en önemli motivasyon kaynağım. Hayatta öğrendiği en önemli şey ise, bir şeyi yitirmeden kıymetini bilmek gerektiği. Sevdiklerimizin, sağlığımızın, doğanın, sevginin, barışın, dünyanın değerini bilmeliyiz. Çünkü zaman ne duraklatabileceğimiz ne de geriye alabileceğimiz bir kaynak. Bunun ne kadar bilincinde olursak o kadar başarılı oluruz.”

“YENİ BİR ÜLKE YENİ BİR KÜLTÜR DEMEK”

Nil Çiçek, kitap okumayı, seyahat etmeyi, yemek yapmayı ve farklı tatlar denemeyi çok seviyor. Seyahatlerinde özellikle daha önce görmediği yerleri ziyaret etmeyi tercih ediyor. Puslu Kıtalar Atlası, İnce Memed ve Google Nasıl Yönetiliyor? baş ucu kitapları arasında. Yaşar Kemal, Ahmet Ümit, Orhan Pamuk, George Orwell, Irvin D.Yalom ve Dan Brown en çok sevdiği yazarlar. Her sene yeni bir ülkeye gidip, yeni bir kültür tanımak ise mutlaka yapılacaklar listenizin ilk sırasında yer alıyor. Çünkü yeni yerler keşfetmenin, yeni kültürler tanımanın hem bireysel olarak hem de kariyer hayatına çok olumlu katkıları olduğunu düşünüyor.

“GENÇLER MUTLAKA SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI”

Sohbetimizin sonunda Nil Çiçek’e gençler için kariyer önerilerini soruyorum. Hiç tereddüt etmeden “Gençler mutlaka sevdiği işi yapmalı. Çünkü kişi ancak işini severek yaparsa gerçekten başarılı olabilir” diyor ve sözlerini sürdürüyor: “Gençlerimiz kendilerine ilk önce ‘ben kimim?’, ‘kim olmalıyım?’ sorusunu sorarak yola çıkmalı. Yeteneklerini, ilgi alanlarını ve isteklerini iyi analiz edebilmeli. Bir işi gerçekten yapmayı istemek ve ne olursa olsun ona ulaşmanın yollarını bulmaya çalışmak, istenilen sonuca ulaşmanın en temel yollarından biri”.

“Profesyonel yaşamda en çok dikkat edilmesi gereken konu; duygu ve mantık terazisinde dengeyi sağlayabilmek. Bu ilişki doğru kurulduğunda doğru kararlar alınabilir. Yönetici kendisine, ekibine ve kuruma faydalı olabilir.”

VAZGEÇİLMEZ 10’U

Ailem. Koşulsuz sevgi. Dostlarım. Her zaman yanımda. Mesleğim. Çocuk sevgisi. İşim. Çok severek yapıyorum. Çocuklar. Faydalı olmak istediklerim. Kitaplarım. Huzur bulduğum. Seyahatlerim. Heyecan duyduğum. Sinema. Keyif aldığım. Yemek yapmak. Kafamı boşalttığım. Yürüyüş. Ruhuma ve bedenime iyi gelen.

TAMAMLAYICI DETAYLAR