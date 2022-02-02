Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu’nun Eflatun filminden ilk teaser geldi

Pandemi öncesi çekimleri tamamlanan, başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in yer aldığı 'Eflâtun' filminden ilk fragman yayınlandı. Öyküsü 2009 yılında Cüneyt Karakuş tarafından kaleme alınan filmde atmosfer-karakter ilişkisine önem verildiği için plato yerine doğal mekanlarda çekim yapılması tercih edildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan, Boğaziçi Film Festivali Bosphorus Film Lab’ten CGV Mars Dağıtım Ödülü sahibi filmin çekimleri pandemi öncesi tamamlandı. Peki Eflatun filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

Eflatun filminin künyesi:

Yazan ve Yöneten: Cüneyt Karakuş

Başroller: İrem Helvacıoğlu (Eflâtun), Kerem Bürsin (Oflaz),

Özet: Gölge oyunlarıyla büyüyen görme engelli Eflâtun, yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine âşık olur.

EFLATUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin konusu kısaca şöyle:

Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Bu süreçte babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile ekolokasyon yöntemini kullanarak hayata tutunur. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur. Bir gün bir adamın sesini duymasıyla zaman, onun için durur.

EFLATUN FİLMİNİN OYUNCULARI

Kerem Bursin - Oflaz

İrem Helvacıoğlu - Eflatun

Nazan Diper

Erman Okay

Yıldız Kültür

Melisa Akman

Semiha Bezek

Haydar Köyel

Nagihan Gürkan

Roza Çelik



İŞTE EFLATUN FİLMİNİN İLK FRAGMANI