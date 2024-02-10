Kim Kardashian'ın boşanma avukatı açıkladı: İşte insanların 1 numaralı boşanma nedeni

Son 30 yılda herhangi bir ünlünün boşanmasını takip ettiyseniz, muhtemelen Laura Wasser'ın kariyerine bir göz atmışsınızdır.

Cooperman & Mandles'ta boşanma avukatı olan Wasser'ı, Kim Kardashian, Britney Spears ve Ariana Grande'yi savunmasından tanıyoruz.

Ünlülerin boşanmalarının sivil boşanmalardan çok da farklı olmadığını söylüyor.

Wasser, "Boşanmanın her zaman en büyük dengeleyici olduğunu söylerim" diyor. "İnsanlar ünlü olsun ya da olmasın aynı korkuyu ve acıyı yaşıyor."

WASSER'A GÖRE İNSANLARIN 1 NUMARALI BOŞANMA NEDENİ

İnsanların, ünlü olsun veya olmasın, birlikteliklerini feshetmeyi seçmelerinin en yaygın nedeni de aynıdır. Wasser, "İnsanların boşanmasının nedeni iletişim kuramamalarıdır" diyor.

Bu sorun, örneğin evlilik dışı ilişkiler veya sağlıksız içki içme alışkanlıkları olarak ortaya çıkabilir ancak iletişim kuramama genellikle sorunun köküdür.

Evlenmeden önce 'süper seksi olmayan' konuşmalara öncelik verin

Evlenmeyi seçen birçok partner, uzun süreli rahatsızlıklar yaşamamıştır. "Çünkü işler iyi gittiğinde iletişim araçlarını geliştirmezsiniz, işler iyi gitmediğinde de bunları tartışacak yeteneğe veya kaynaklara sahip olmazsınız" diyor.

Çiftlerin evlenmeden önce yapması gereken pek çok "süper seksi olmayan" konuşma olduğunu söylüyor.

Çocuklarımızı özel okula göndermemiz önemli mi? Annemle babamın yaşlılıklarında bizimle yaşaması sizin için sorun mu? Bu konuşmalar eğlenceli değildir, ancak ikiniz aynı hizada olmazsanız paradan ve gönül yarasından tasarruf etmenizi sağlayabilir.

İnsanların ihtiyaçları evlilik süresince de değişebilir; bu durumda iyi iletişim çok önemlidir. Wasser, "'Yaşlanıyorum ve artık eskisi kadar çekici hissetmiyorum' demek zor" diyor. Ancak partneriniz sizin ne hissettiğinizi bilmiyorsa ihtiyaçlarınızı karşılayamaması ve mutsuz olmanız kaçınılmazdır.

Wasser, "Kızgınlık artıyor ve enerjinizi başka yere harcıyorsunuz" diyor.

Evliliğin öncesinde veya evliliğin başlarında zorlu konuşmalar yaparak, size ve eşinize daha iyi hizmet edecek sağlıklı iletişim alışkanlıkları geliştirebilirsiniz.