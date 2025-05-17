Ece Yörenç’in senaristliğini üstlendiği ve Bertan Başaran’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi oyuncuları bir araya getiren Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yeni sezonu 15 Mayıs 2025 tarihinde ekrana geldi.

Leyla arkadaşlarına Cem Murathan’ı anlatırken "Birazcık korkuyorum. Ama kendini bana bırak diyince de hemen güvenesim geliyor. Yani biliyorum bir uçurum. Ama bana sanki "Atla" diye bağırıyor. " diyor. Funda ise " 'Mysterium tremendum'dur bunun adı" diyor. İzleyenler "Mysterium tremendum ne demek? Ne anlama geliyor? " araştırmaya başladı.

Mysterium tremendum ne demek?

“Mysterium tremendum” terimi, özellikle din felsefesi ve teoloji alanlarında kullanılan Latince bir ifadedir. En çok Rudolf Otto adlı Alman dinler tarihçisi ve teolog tarafından 1917’de yayımlanan “Das Heilige” (Kutsal Olan) adlı eserinde açıklanmıştır.

Anlamı:

“Mysterium tremendum” kelime kelime çevrildiğinde:

• Mysterium: Gizem, sır.

• Tremendum: Korku uyandıran, titreten, dehşet verici.

Bu iki kelime bir araya geldiğinde “korku ve hayranlık uyandıran kutsal gizem” anlamına gelir.

Otto’ya Göre “Mysterium Tremendum”:

Otto, “kutsal” olanı tanımlarken onun sadece etik ya da rasyonel bir şey olmadığını, aynı zamanda insanın aklını aşan bir “numinous” (aşkın, akıldışı, doğrudan deneyimlenen) boyutu olduğunu vurgular. Bu deneyim üç temel özellikle tanımlanır:

1. Mysterium: Kavranamaz, akılla tam anlaşılamaz bir gizem. Tanrısal olanın bilinemezliği.

2. Tremendum: İnsan karşısında korku, ürperti, huşu, saygı uyandıran yönü. Tanrı’nın yüceliği ve kudreti karşısında hissedilen “titreme”.

3. Fascinans: Aynı zamanda çekici ve büyüleyici olması; korkutmasına rağmen insanı kendine çeken tarafı.

Kısaca:

“Mysterium tremendum”, kişinin Tanrısal ya da kutsal olanla karşı karşıya geldiğinde hissettiği derin saygı, korku, huşu ve hayranlığın karışımı bir duyguyu ifade eder. Bu duygu insanın aklını aşar ve onu sarsar — hem korkutur hem çeker.