Kıyafetlerdeki yağ lekesi nasıl çıkar? 5 etkili yöntem

Yağ lekeleri her zaman en sevdiğimiz kıyafetleri hedef alır gibi görünür. Beyaz bir elbiseye damlayan salata sosu, çocukların üzerine bulaşan tereyağı ya da bir kot pantolona sıçrayan motor yağı... Bu tarz kazalar ne yazık ki sık yaşanıyor. Ancak endişelenmeyin; inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için işe yaradığı kanıtlanmış yöntemler mevcut.

Bazı lekeler yıkama sonrası bile kalıcı olabilir. Bu yüzden kıyafeti doğrudan çamaşır makinesine atmak yerine, öncesinde küçük bir müdahaleyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Erken Müdahale Önemli

Yağ lekesi fark ettiğinizde paniğe kapılmak yerine hızlıca harekete geçmek en doğrusu. Hemen müdahale etmek, lekenin kalıcılığını azaltır.

1. Bulaşık Deterjanı ile İlk Müdahale

“Sabun, yağın en büyük düşmanıdır.” – Nick Valentino, Bellhop Taşıyıcıları

Bulaşık deterjanı, yağ lekelerini çıkarmak için en etkili ilk adımdır. Yağ ile su normalde karışmaz ama bulaşık deterjanı hem suya hem yağa bağlanarak bu engeli aşar. Bu da lekenin çözünmesini sağlar.

Yapmanız gerekenler:

Leke oluşur oluşmaz kıyafeti çıkarın.

Temiz bir bez veya kağıt havlu ile fazla yağı tampon yaparak alın.

Lekenin üzerine biraz bulaşık deterjanı dökün.

Bir sünger ya da eski bir diş fırçası ile nazikçe ovalayın.

Özellikle koyu motor yağı lekeleri için bir miktar kabartma tozu ekleyin.

Duruladıktan sonra gerekirse işlemi tekrarlayın ve ardından kıyafeti uygun sıcaklıkta yıkayın.

2. Doğal Temizleyicilerle Etkili Sonuçlar

Bulaşık sabununuz yoksa endişelenmeyin. Elinizin altındaki doğal ürünlerle de başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sirke ve kabartma tozu, yağ lekelerine karşı güçlü birer doğal temizleyicidir.

Eşit miktarda beyaz sirke ve kabartma tozunu karıştırarak macun haline getirin.

Bu karışımı lekeye uygulayıp yaklaşık 30 dakika bekleyin.

Yumuşak kıllı bir fırça ile fırçalayın, durulayın ve kıyafeti normal şekilde yıkayın.

Alternatif olarak aloe vera jeli ile suyu karıştırarak da benzer bir uygulama yapabilirsiniz, fakat bu yöntemin etkinliği kesin değil.

Not: Leke tamamen çıkmadan kıyafeti kurutmayın. Isı, lekenin kumaşa işlemesine neden olabilir.

3. Kurumuş Yağ Lekeleri İçin Özel Yöntem

Zamanında müdahale edilememiş yağ lekeleri biraz daha uğraş gerektirebilir, ancak hâlâ çıkarılabilir.

Kurumuş yağın fazlasını kaşık ya da künt bir bıçakla kazıyın.

Limon suyu ile tuzu karıştırarak bir macun oluşturun.

Macunu lekeye sürün ve 30 dakika kadar bekletin.

Yumuşak bir fırçayla lekeyi hafifçe fırçalayın.

Durulayıp kıyafeti yıkayın.

4. Yıkanıp Kurutulmuş Kıyafetlerdeki Lekeler

Eğer kıyafet yıkanmış ve hatta kurutulmuşsa, leke daha kalıcı hale gelmiş olabilir. Bu durumda biraz daha güçlü çözümler gerekebilir.

Dermatolog Dr. Jake Woods’un önerisi şöyle:

Kıyafeti ılık suya batırın.

Lekenin üzerine az miktarda alkol ya da sirke dökün.

10-15 dakika bekletin.

Yumuşak bir fırçayla nazikçe ovalayıp durulayın, ardından yıkayın.

Tebeşir ve Mısır Nişastasıyla Yağ Emici Müdahale

Karina Toner’e göre, kıyafetteki yağı emmek için tebeşir veya mısır nişastası da etkili: