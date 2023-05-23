Kızılcık Şerbeti 27. bölümde neler olacak? İşte bu hafta yaşanacaklar...
Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, 27. bölümüyle Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu bölüm neler yaşanacak yakından bakalım...
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Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi 27. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte bu hafta yaşanacaklar:
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Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kayhan’a saldıran Ömer, Leman’la yüzleşerek Kayhan’ın yaptıklarını anlatırken, Kıvılcım da Çimen’in sorularıyla zor anlar yaşıyor.
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Doğa’nın Fatih’e “Her şeye gereğinden fazla katlanan benim… Zamanı gelince anlarsın!” demesi gerilimi artırıyor.
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Nursema, Alev ile birlikte Umut’un ailesini görmeye giderken, neler konuşacakları merakla bekleniyor.
Nursema, Umut’a “Ailen beni istemiyor mu?” diye sorarken, Umut’un ailesiyle görüşen Nursema’nın duydukları onu derinden sarsıyor.