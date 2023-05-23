Kızılcık Şerbeti 27. bölümde neler olacak? İşte bu hafta yaşanacaklar...

Nursema, Alev ile birlikte Umut’un ailesini görmeye giderken, neler konuşacakları merakla bekleniyor.

Nursema, Umut’a “Ailen beni istemiyor mu?” diye sorarken, Umut’un ailesiyle görüşen Nursema’nın duydukları onu derinden sarsıyor.