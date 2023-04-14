Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Çimen’in partneri olacak

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılınç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, her cuma e izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bu sezonun adından en çok söz ettiren dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ne Çimen'in partneri olarak yeni oyuncu katılıyor.

Çimen’in partneri geliyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre haftaya cuma zaten bayram tatili nedeniyle Show TV’nin yayın akışında yer almayacak olan diziye Yiğit Dikmen katıldı. “Serdar” karakterine hayat verecek olan Dikmen, Çimen’in (Selin Türkmen) partneri olacak. Sporcu kişiliğiyle de tanınan Dikmen, 24. bölümde fenomen dizinin ekibine katılıyor.