Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay

Nursema'nın eşi de kendisi gibi oyuncu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun eşi de kendisi gibi oyuncu. Yalazoğlu'nun 10 yıldır meslektaşı Osman Karakoç ile evli. Osman Karakoç daha önce Unutma Beni, Gelecek Uzun Sürer, N'olur Ayrılalım, Aşk ve Mavi, Elbet Bir Gün gibi yapımlarda yer aldı.