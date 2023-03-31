Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi her cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detayı sizler için derledik...

1 / 10
Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay - Resim : 1

Nilay'ın saçlarının peruk olduğunu biliyor muydunuz?

Dizide Fatih'in abisi Mustafa'nın eşi ve evin ilk gelini olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bazı sahnelerde saçlarında peruk olduğu görülüyor. Oyuncunun neden peruk taktığına dair bir açıklama yok. Fakat oyuncular saç şeklinin ya da renginin değiştirilmesi gerekli olduğu durumlarda peruk kullanabilmektedir.

Oyuncular farklı durumlarda örneğin saç kaybının yaşandığı durumlarda peruğa başvurabilir.

2 / 10
Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay - Resim : 2

Nursema'nın eşi de kendisi gibi oyuncu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun eşi de kendisi gibi oyuncu. Yalazoğlu'nun 10 yıldır meslektaşı Osman Karakoç ile evli. Osman Karakoç daha önce Unutma Beni, Gelecek Uzun Sürer, N'olur Ayrılalım, Aşk ve Mavi, Elbet Bir Gün gibi yapımlarda yer aldı.

3 / 10
Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay - Resim : 3

Metehan'ın Ömer'in gerçek oğlu olmaması 

Kıvılcım’ın kendinden iyice uzaklaştığını gören Ömer onunla bir araya gelmenin yolunu bularak Kıvılcım’a hayatının sırrını söylüyor. Metehan’ın aslında ölen ikizinin Bekir’in oğlu olduğunu karısının da onun karısı olduğunu anlatıyor. 

4 / 10
Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay - Resim : 4

Kıvılcığım çalıştığı okul

Dizide yer alan kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu düşünülüyor.