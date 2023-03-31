Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi her cuma akşamı seyirciyle buluşuyor. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detayı sizler için derledik...
Nilay'ın saçlarının peruk olduğunu biliyor muydunuz?
Dizide Fatih'in abisi Mustafa'nın eşi ve evin ilk gelini olan Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in bazı sahnelerde saçlarında peruk olduğu görülüyor. Oyuncunun neden peruk taktığına dair bir açıklama yok. Fakat oyuncular saç şeklinin ya da renginin değiştirilmesi gerekli olduğu durumlarda peruk kullanabilmektedir.
Oyuncular farklı durumlarda örneğin saç kaybının yaşandığı durumlarda peruğa başvurabilir.
Nursema'nın eşi de kendisi gibi oyuncu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun eşi de kendisi gibi oyuncu. Yalazoğlu'nun 10 yıldır meslektaşı Osman Karakoç ile evli. Osman Karakoç daha önce Unutma Beni, Gelecek Uzun Sürer, N'olur Ayrılalım, Aşk ve Mavi, Elbet Bir Gün gibi yapımlarda yer aldı.
Metehan'ın Ömer'in gerçek oğlu olmaması
Kıvılcım’ın kendinden iyice uzaklaştığını gören Ömer onunla bir araya gelmenin yolunu bularak Kıvılcım’a hayatının sırrını söylüyor. Metehan’ın aslında ölen ikizinin Bekir’in oğlu olduğunu karısının da onun karısı olduğunu anlatıyor.
Kıvılcığım çalıştığı okul
Dizide yer alan kolejin, İstanbul Ataşehir'de bir özel koleje ait olduğu düşünülüyor.