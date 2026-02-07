Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu: 'Rukiye' geliyor

Kızılcık Şerbeti dizisi sürekli yenilenen hikâyeleriyle dört sezondur seyirci ekran başına topluyor.

Geçen hafta Kristal Marmara Ödül Töreni’de 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Özgür Sevimli’nin yönettiği Gold Film imzalı diziye Rukiye karakteri gelecek.

EDA YILMAZ YENER KATILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolü tiyatro oyuncusu Eda Yılmaz Yener canlandıracak. Yeni bölümde hikâyeye dahil olan Rukiye, Salkım’ın (Özge Borak) arkadaşını ve Yağız’ın (Gökberk Yıldırım) annesini oynayacak.

Başarılı tiyatro geçmişiyle tanınan Yener’in diziye dahil olması, senaryoda yeni dengelerin kurulacağına işaret ediyor.

EDA YILMAZ YENER KİMDİR?

Eda Yılmaz Yener, 1973 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Yener, uzun yıllardır Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosunda yer almaktadır.

Sahne performanslarıyla tanınan deneyimli oyuncu, bugüne kadar birçok tiyatro oyunu, dizi ve projede yer alarak başarılı çalışmalara imza attı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Rukiye karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.