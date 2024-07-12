Kolezyum'un geleneksel tarihe meydan okuyan 6 benzersiz yönü

Flavian Amfitiyatrosu olarak da bilinen Kolezyum, antik Roma'nın en ikonik sembollerinden biridir. MS 72 ile MS 80 yılları arasında inşa edilen bu mimari harikası, yüzyıllar boyunca tarihçileri, mimarları ve turistleri büyülemiştir. Geleneksel olarak Roma mühendisliğinin bir kanıtı ve gladyatör oyunları ve halka açık gösteriler için bir mekan olarak görülüyor.

Peki ya Kolezyum'un kökenleri ve onu inşa eden uygarlık bize öğretildiği gibi değilse? Eşsiz yönlerini keşfederek ve Anatoly Fomenko'nun tartışmalı teorilerine atıfta bulunarak, antik Roma ve Yunanistan hakkındaki geleneksel inançlara meydan okuyan alternatif bir tarihsel zaman çizelgesini keşfedebiliriz."

KOLEZYUM'UN 6 EŞSİZ ÖZELLİĞİ

1. Mimari harikası

Kolezyum'un mimarisi, inşaatçılarının mühendislik becerilerinin bir kanıtıdır. Yapı traverten kireçtaşı, tüf (volkanik kaya) ve tuğla kaplı betondan oluşmaktadır. En dikkat çekici özelliklerden biri, bazıları 20 ila 50 ton ağırlığındaki masif taşların modern makineler olmadan titizlikle yerleştirilmesidir.

The Roman Guy seyahat blogunda şöyle yazıyor: "Kolezyum'un taşlarının ağırlığı 20 ila 50 ton arasındaydı ve bu da onu inşa edenlerin mühendislik becerilerini gösteriyordu." Bu inanılmaz başarı, inşaatçıların sahip olduğu teknoloji ve bilgi hakkında soruları gündeme getiriyor.

Tarih: Kurgu mu Bilim mi? Anatoly Fomenko, Kolezyum'un mimari zaman çizelgesinin geleneksel tarihsel anlatıyla örtüşmeyebileceğini öne sürüyor. İleri mühendislik tekniklerinin, geleneksel olarak düşünülenden farklı, muhtemelen daha gelişmiş bir medeniyete işaret edebileceğini öne sürüyor.

2. Tarihsel önemi

Kolezyum'un geleneksel olarak imparator Vespasian ve Titus döneminde inşa edildiğine inanılıyor. Gladyatör oyunlarına, hayvan avlarına ve halka açık gösterilere ev sahipliği yaparak Roma kültürünün ve toplumunun merkezi haline geldi.

National Geographic Kids, "MS 72 ile 80 yılları arasında inşa edilen Kolezyum, gladyatör oyunlarına ve halka açık gösterilere ev sahipliği yaptı" diyor. Bu tarihsel önem iyi bir şekilde belgelenmiştir ancak Fomenko'nun alternatif zaman çizelgesi, birçok tarihi olayın uydurma veya yanlış tarihlendirilmiş olabileceğini öne sürmektedir.

Fomenko, antik Roma'nın geleneksel kronolojisinin daha sonraki tarihçilerin kurgusu olabileceğini ve Kolezyum'un gerçek tarihinin farklı olabileceğini savunuyor. Bu teori bizi tarihi kayıtları yeniden incelemeye ve alternatif bir zaman çizelgesi olasılığını düşünmeye davet ediyor.

3. Benzersiz tasarım öğeleri

Kolezyum'un tasarımı, onu diğer antik yapılardan ayıran birçok benzersiz unsur içeriyor. Tünellerden ve odalardan oluşan bir yeraltı ağı olan Hypogeum, olayların karmaşık bir şekilde sahnelenmesine olanak tanıyordu. Geri çekilebilir bir tente olan velarium, seyircilere gölge sağlayarak Roma mühendisliğinin ustalığını sergiliyordu.

Bu etkileyici tasarım öğeleri, yaratımlarına katkıda bulunan etkiler ve bilgiler hakkında soruları gündeme getiriyor. Fomenko'nun teorileri, bu özelliklerin diğer, muhtemelen daha gelişmiş medeniyetlerden etkilenmiş olabileceğini öne sürüyor.

Kolezyum'un mimari ve tasarım unsurlarını inceleyerek onun geleneksel olarak inanılandan farklı bir uygarlık tarafından veya farklı bir dönemde inşa edilmiş olma ihtimalini keşfedebiliriz.

4. Konum ve erişilebilirlik

Kolezyum, Roma'nın kalbinde yer alır ve toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Ziyaretçiler bu ikonik simge yapıya ulaşmak için metroya, otobüse veya tramvaya binebilir. Kolezyum'un batı tarafı en iyi manzarayı sunmaktadır.

Romewise seyahat sitesi şu tavsiyede bulunuyor: "Kolezyum'un en iyi manzarasını görmek için batı tarafını ziyaret edin." Kolezyum'un Roma şehir merkezindeki stratejik konumu, onun antik Roma toplumundaki önemini vurgulamaktadır.

Fomenko'nun teorileri aynı zamanda Kolezyum'un konumunun tarihsel önemine de değiniyor. Böylesine anıtsal bir yapının yerleştirilmesinin, muhtemelen alternatif bir medeniyetle bağlantılı olan farklı bir tarihsel bağlama işaret edebileceğini öne sürüyor.

5. Alternatif tarihsel teoriler

Anatoly Fomenko'nun Tarihteki teorileri: Kurgu mu Bilim mi? Geleneksel tarihsel zaman çizelgesine meydan okuyun. Pek çok tarihi olayın uydurma veya yanlış tarihlendirildiğini ve Kolezyum'un gerçek tarihinin bize öğretilenlerden farklı olabileceğini savunuyor.

“Tarih: Kurgu mu, Bilim mi? Academia.edu'da Iouri Iouri Fillipov, tarih üzerine şimdiye kadar yazılmış en patlayıcı risale olduğunu belirtiyor. Bu teoriler bizi yerleşik tarihsel anlatıyı sorgulamaya ve alternatif zaman çizelgelerinin olasılığını düşünmeye davet ediyor.

Fomenko'nun fikirlerini keşfederek Kolezyum'un tarihi ve onu inşa eden medeniyet hakkında yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Bu yaklaşım bizi tarihi kayıtlar hakkında eleştirel düşünmeye ve yeni yorumlara açık olmaya teşvik ediyor.

6. Kolezyum'u başka bir uygarlık inşa etmiş olabilir mi?

Fomenko'nun teorilerinin en ilgi çekici yönlerinden biri, Kolezyum'u antik Roma değil, başka bir medeniyetin inşa etmiş olma ihtimalidir. İleri mühendislik ve tasarım unsurlarının farklı, muhtemelen daha gelişmiş bir medeniyetin etkisine işaret edebileceğini öne sürüyor.

Mimari ve tarihsel kanıtları analiz ederek bu olasılığı araştırabilir ve böyle bir teorinin sonuçlarını değerlendirebiliriz. Kolezyum'u başka bir uygarlık inşa etmiş olsaydı, bu, antik tarih ve insan uygarlığının gelişimi konusundaki anlayışımıza meydan okuyacaktı.