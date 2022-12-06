Konser piyanisti S. Selin Sağol Sade özgün tarzını dinleyicilerle buluşturuyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan S. Selin Sağol Sade, 5 yaşından bu yana müziğin içinde olan bir konser piyanisti... Ailesinin müzik yeteneğini keşfetmesi üzerine piyanoya yönlendirilen ve eğitiminin ilk haftasında, henüz 11 yaşındayken ilk bestesini yapan Sağol Sade’nin macerası şimdilerde yeni hazırladığı parçalarla devam ediyor.

Müziği evrensel bir dil olduğu için seçtiğini belirten Sağol Sade’nin hazırladığı ilk şarkısı, Türkçe ve İngilizce düzenlemeleriyle dinleyicilerle buluştu. Video klip çekimleri de tamamlanan şarkıların bir diğeri ise yine her iki dilde, 14 Şubat tarihinde müzik severlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye’de hem söz yazan, hem beste yapan, hem de şarkı düzenlemelerini gerçekleştirip vokallerde yer alan az sayıda kadın sanatçıdan biri olan S. Selin Sağol Sade, “Ben hayatın her alanında müzik duyuyorum. Herkesi gürültüsüyle rahatsız eden uçak motoru, huzur veren kedi mırıltısı, sokakta bir çocuğun oyun oynaması, gökyüzünde sessizce kayan bembeyaz bulutlar… Bunların hepsi benim ilham kaynağım. Kısacası benim ilham almam için ses duymam bile gerekmiyor. Çünkü kaynağım yaşamın kendisi ve dinleyicilere bu farkındalıkla hazırladığım şarkıları sunmak için sabırsızlanıyorum” diyerek, müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.